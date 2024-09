Nella partita Under 15 Nazionale tra Messina e Crotone, la squadra giallorossa ha subito una pesante sconfitta, incassando dieci gol. La gara, che si è svolta a Santa Lucia del Mela, è stata sospesa dall'arbitro all'inizio della ripresa a causa dell’infortunio di un giocatore, che ha ridotto ulteriormente il già esiguo numero di atleti in campo. La situazione ha scatenato critiche e polemiche da parte del consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che ha duramente attaccato la gestione della squadra.

Messina battuto dal Crotone

Nel match Under 15 tra Messina e Crotone, i calabresi hanno trovato di fronte una squadra incompleta: solo 8 giocatori giallorossi erano disponibili.

La partita è finita con un umiliante 0-10, segnando una pagina nera per il calcio giovanile messinese. Un infortunio durante il secondo tempo ha costretto l'arbitro a sospendere l'incontro, dato che Messina non poteva più schierare il numero minimo di giocatori previsto dal regolamento. Questa sconfitta, più che un evento sportivo, è stata percepita come un segnale allarmante sul futuro calcistico della città. Non e mancata la presa di posizione da parte del mondo politico messinese che non ha visto di buon occhio quanto accaduto nel torneo Under 15.

Messina, le reazioni

Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci non ha risparmiato critiche: ha definito la sconfitta "inaccettabile e vergognosa", non solo per il risultato ma per la mancanza di rispetto verso i giovani atleti e la città di Messina.

La Fauci ha accusato il presidente Sciotto di gestire la squadra in modo irresponsabile, mettendo a rischio l'immagine di Messina, non solo dal punto di vista calcistico ma anche in termini di orgoglio cittadino. Le parole del consigliere sono state un chiaro invito a un intervento immediato da parte delle istituzioni. Da ricordare che già da diverso tempo anche il tifo organizzato si è schierato contro l'attuale proprietà chiedendo la cessione del club per rilasciare la passione e le ambizioni sportive della Messina calcistica che da ormai diversi anni milita in terza serie.

L'appello al Sindaco

Il consigliere ha poi lanciato un appello al sindaco Basile affinché prenda una posizione forte e decisa contro una gestione che, secondo lui, sta distruggendo le basi del calcio messinese. La Fauci ha anche chiamato in causa il presidente del Consiglio Comunale, Pergolizzi, chiedendo maggiore impegno nel pretendere professionalità e rispetto per i tifosi e per i giovani atleti. La vicenda va ben oltre una sconfitta sportiva: si parla di un'intera generazione di calciatori e del futuro del calcio a Messina.