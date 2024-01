L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa in questa sessione invernale di Calciomercato dopo l'acquisto di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni di euro più bonus. I nerazzurri stanno riflettendo su un possibile innesto per l'attacco visto il rendimento avuto da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez e decisivo potrebbe essere il tesoretto e il risparmio sugli ingaggi ricavati dalle cessioni di Lucien Agoumé, andato al Siviglia, e Stefano Sensi, che piace molto al Leicester. Il nome che potrebbe piacere al club meneghino è quello di Luis Muriel, che è spesso relegato in panchina anche all'Atalanta, chiuso dai vari De Ketelaere, Miranchuk, Lookman, Koopmeiners e Scamacca.

Il Napoli cerca rinforzi in mezzo al campo dopo la cessione di Elmas. La trattativa per Lazar Samardzic si è complicata dopo l'inserimento della Juventus e per questo si stanno valutando piste alternative. Una di queste porterebbe a Antonin Barak, che alla Fiorentina non trova spazio e per questo motivo il club viola sembra disposto a sedersi al tavolo delle trattative per discutere della sua partenza.

Inter su Muriel

Rispetto a quanto successo nei primi giorni di gennaio, ora in casa Inter non sembra più essere smentita la voce di un possibile innesto in attacco. D'altronde i numeri di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez sono impetuosi, con una sola rete messa a segno in due in campionato alla fine del girone di andata.

Il nome finito nel mirino è quello di Luis Muriel, che continua a fare panchina all'Atalanta anche se il suo talento resta indiscutibile. Pur avendo collezionato 15 presenze in campionato, la gran parte sono arrivate partendo dalla panchina e nonostante ciò ha comunque messo a segno due reti.

Il colombiano porterebbe all'Inter grandi qualità e capacità nell'uno contro uno che in questo momento mancano nelle alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Come può andare in porto l'affare Muriel

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, come testimonia anche il trasferimento a Milano di Robin Gosens solo due anni fa. Ovviamente non si può pensare alla stessa formula (prestito con obbligo di riscatto), essendo Luis Muriel in scadenza di contratto a giugno. Per questo motivo si potrebbe imbastire l'affare per una cifra complessiva intorno ai 5 milioni più bonus.

Molto potrebbe dipendere dalla vittoria della Supercoppa, che porterebbe nelle casse 7 milioni di euro, oltre alla cessione di Sensi, che potrebbe andare al Leicester per 2 milioni di euro.

Muriel potrebbe giocare sia al fianco di Lautaro che di Thuram per caratteristiche, permettendo a Simone Inzaghi di ruotare gli uomini davanti più facilmente rispetto a quanto sia successo in questi mesi.

Napoli su Barak

Il Napoli cerca un rinforzo in mezzo al campo. Lo dimostra la trattativa che sta portando avanti per Lazar Samardzic, anche se sembra essere una pista in salita per l'inserimento della Juventus. Un nome che piacerebbe come alternativa è quello di Antonin Barak, che alla Fiorentina è finito ai margini a causa di alcuni problemi fisici.

Proprio per questo le due società starebbero pensando ad uno scambio con il ceco che si trasferirebbe all'ombra del Vesuvio, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Diego Demme, oltre ad un conguaglio economico tra i 5 e i 6 milioni a favore del club di Rocco Commisso.

La squadra di Mazzarri con Barak

Con l'arrivo di Barak Walter Mazzarri potrebbe avere diverse soluzioni tattiche a sua disposizione. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, potrebbe giocare da mezzala nel 4-3-3 con Lobotka e Zielinski, in attesa del rientro dalla coppa d'Africa di Anguissa. Ma all'occorrenza potrebbe anche essere inserito come trequartista nel 4-2-3-1 con Lobotka e Cajuste davanti alla difesa qualora si volesse relegare in panchina Zielinski, che è promesso sposo dell'Inter.