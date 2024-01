L'Inter si prepara a dare il benvenuto a un nuovo rinforzo nel mercato di gennaio; dopo i recenti rinnovi contrattuali di Federico Dimarco e Henrix Mxit'aryan, i nerazzurri stanno infatti lavorando intensamente per concludere l'arrivo di Tajon Buchanan.

Il talentuoso esterno canadese è praticamente certo di approdare a Milano, con l'accordo già chiuso con il Club Bruges, al quale andranno circa 8 milioni di euro in totale per il cartellino del giocatore.

L'Inter su Buchanan per la fascia destra: arrivo imminente

Secondo le ultime indiscrezioni, Buchanan dovrebbe sottoporsi alle visite mediche mercoledì 3 gennaio, se non addirittura la sera del 2 gennaio, accelerando i tempi per poter essere convocato per la partita dell'Epifania contro l'Hellas Verona.

La rapidità con cui si sta concludendo la trattativa testimonia l'efficace lavoro del management nerazzurro, desideroso di fornire al tecnico Simone Inzaghi un valido sostituto per l'infortunato Cuadrado.

Il giovane esterno canadese, destinato a ricoprire il ruolo di esterno destro, è pronto a firmare un contratto quinquennale con uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione; la cifra del trasferimento dovrebbe aggirarsi intorno agli otto milioni di euro, un investimento che l'Inter è pronta a sostenere per assicurarsi le prestazioni dell'esterno, considerato un profilo futuribile e in grado di 'coprire' anche l'eventuale cessione estiva di Dumfries.

Le altre manovre sul mercato invernale dei nerazzurri

Mentre si profila l'arrivo del nuovo acquisto, sembrerebbe avvicinarsi anche la cessione di Lucien Agoumé, prossimo a trasferirsi al Siviglia nel campionato spagnolo.

La squadra andalusa avrebbe proposto un prestito fino a giugno con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro; l'Inter, aperta alla cessione temporanea, sembra pronta ad accettare l'offerta, considerando l'operazione un modo per far crescere il giocatore in un campionato competitivo e metterlo alla prova su un palcoscenico di valore.

Tra le fila nerazzurre c'è poi un'ombra di incertezza sulla permanenza di Stefano Sensi, che potrebbe partire in questa sessione di mercato invernale; sondaggi provenienti da Cagliari, Genoa e Monza hanno messo di fatti in discussione il futuro del centrocampista nerazzurro. Il cartellino del centrocampista ex Sampdoria e Monza vale attorno ai 5 milioni di euro.