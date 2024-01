Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato rivelate dal giornalista Marco Barzaghi a Mediaset, attorno al genoano Albert Gudmundsson si può scatenare in estate un'asta di mercato tra l'Inter, la Juventus e il Milan.

L'intermediario Enrico Sposato a Napoli Press ha invece parlato di un possibile duello che può scatenarsi tra la società piemontese e il Napoli per Orel Mangala del Nottingham Forest.

Gudmundsson risplende con il Genoa, Barzaghi: 'Non piace solo all'Inter, ma anche a Juventus e Milan'

Albert Gudmundsson del Genoa è uno di quei profili che in quest'annata sta maggiormente sorprendendo per le sue prestazioni: 10 gol e 3 assist messi a segno come seconda punta in 20 partite giocate sono il bottino di un calciatore che secondo le ultime di mercato, piacerebbe all'Inter, alla Juventus e al Milan.

Un'indiscrezione che il giornalista sportivo Marco Barzaghi ha approfondito ai microfoni di Mediaset: "Attenzione a Gudmundsson, abbiamo fatto delle verifiche. Non piace solo all'Inter, ma anche a Juventus e Milan. La sua valutazione supera i 20 milioni di euro, ma l'Inter può giocare la carta Arnautovic per un futuro discorso per andare a prendere quest'autentica rivelazione. Gudmundsson andrebbe a prendere il posto di Sanchez in attacco, con Taremi altro innesto in attacco".

Gudmundsson, un profilo che si sposerebbe alla perfezione con i moduli di Juventus e Inter, meno con quello del Milan

Come visto con il Genoa, Gudmundsson ha saputo dare il meglio di sé stesso in un modulo che prevede un attacco a due: nell'Inter e nella Juventus quindi l'islandese non faticherebbe ad ambientarsi, andando ad affiancare in un'eventuale avventura in nerazzurro Laurato Martinez e invece Dusan Vlahovic in un ipotetico passaggio in bianconero.

Nel Milan invece le cose sarebbero leggermente più complicate per il classe '97: la formazione rossonera infatti scende in campo generalmente con il 4-2-3-1 disegnato da Stefano Pioli, quindi con l'impiego di due esterni offensivi: un ruolo che Gudmundsson potrebbe ricoprire ma senza però garantire quell'efficacia che è riuscito a mostrare con la maglia del Genoa in un attacco a due.

Sposato: 'È normale che club come Juventus e Napoli suscitino interesse in Mangala'

Un altro calciatore che potrebbe scatenare un duello di mercato tra la Juventus e in questo caso il Napoli è Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest del quale ha parlato l'intermediario sportivo Enrico Sposato a Napoli Press: "Il giocatore è focalizzato sul Nottingham.

Napoli e Juve? Due club immensi. Inutile dire che Juventus e Napoli abbiano ancora grande fascino, e suscitino interesse sia a livello tecnico che come società. Non ho dubbi che Orel abbia interesse a giocare in Serie A, soprattutto in una tra Juve e Napoli".