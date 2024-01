Continuano a piovere conferme in merito al possibile approdo di Mehdi Taremi all'Inter per la prossima stagione. Le ultime news al riguardo parlano di un accordo praticamente definito che porterà l'iraniano alla corte di Inzaghi a parametro zero a partire dal giugno prossimo.

I numeri dell'attaccante e i dettagli del possibile accordo con l'Inter

Quindici partite condite da 3 gol e 1 assist nel campionato portoghese in corso, Mehdi Taremi, attaccante dotato del Porto, è un centravanti centrale possente forte di un metro e 85 cm di altezza che lo rendono abile anche nel gioco aereo.

La scorsa estate Taremi è stato molto vicino ad approdare al Milan, solo all'ultimo l'affare è saltato dato il mancato accordo con gli agenti dell'iraniano a fronte invece di una bozza di contratto stipulata col Porto sulla base di 4 milioni per il prestito e 20 milioni di euro per l'obbligo di riscatto.

Il costo del cartellino per la sessione invernale si aggira sui 10 milioni di euro ma la dirigenza dell'Inter ha preferito imbastire una trattativa direttamente per giugno, quando la punta dei lusitani si svincolerà dal contratto attualmente in essere. Per lui in nerazzurro sarebbe pronto un biennale a 3 milioni di euro netti l'anno. Non è ancora chiaro se e quanto l'entourage percepirà invece sotto forma di bonus alla firma.

La carriera dell'attaccante iraniano e la collocazione nell'Inter

Nato il 18 luglio 1992 a Bushehr, Mehdi Taremi è un attaccante iraniano dal fisico imponente: dopo le esperienze nelle giovanili del Bargh Bushehr e in diverse squadre iraniane, arriva la chiamata in Qatar all'Al-Gharafa e dopo in Portogallo con il Rio Ave: 21 gol e 5 assist in 37 presenze bastano e avanzano al Porto che lo preleva nel 2020.

Il resto è storia con 86 gol e 53 assist firmati in 171 match giocati col Porto stesso: fra questi 11 reti e 7 assist sono arrivati nelle Coppe Europee tra Champions League ed Europa League.

Nessun particolare stravolgimento tattico lo attende all'Inter, laddove andrà a collocarsi nell'attacco a due ormai più che collaudato di Simone Inzaghi: dal punto di vista tecnico appare in grado di giocare sia con Lautaro Martinez che in coppia con Marcus Thuram, difficile ipotizzare una sinergia con uno o entrambi i restanti attaccanti nerazzurri, Sanchez e Arnautovic, che molto probabilmente non faranno più parte della rosa nerazzurra nella prossima stagione.