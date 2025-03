"Ero in Sardegna con Cistana e Torregrossa, il gruppo del Brescia. Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e in un ristorante abbiamo incontrato De Ligt, che mi ha parlato benissimo della Juventus e mi ha consigliato di farci un pensiero": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore è stato Sandro Tonali, oggi centrocampista del Newcastle, che a Cronache di Spogliatoio ha svelato dei retroscena di mercato relativi al suo passaggio dal Brescia al Milan, ultima squadra in cui ha militato in Serie A prima del trasferimento in Premier League.

"Era l'anno del Covid ed ero finito sui giornali, era difficile un mio ritorno in B con il Brescia. C'erano in ballo Milan, Inter e Juve per tutta l'estate. E quindi chiunque mi diceva: Vieni all'Inter, vieni al Milan, vieni alla Juve".

Alla fine Tonali andò al Milan: era la stagione 2020-21, il centrocampista era un giovane prospetto e doveva dimostrare di poter valere la Serie A.

Le cose però sono andate meglio del previsto: Tonali è piano piano diventato il simbolo della squadra, arrivando a disputare 130 incontri con 7 gol e 13 assist a referto.

Nel luglio del 2023 alle porte di Milanello si è presentato il Newcastle, che ha offerto oltre 60 milioni di euro per il suo cartellino: la società rossonera ha deciso di accettare e Tonali ha fatto lo stesso.

Con gli inglesi ha fin qui disputato 47 match con 4 gol e 2 assist.

Se il suo presente è in Premier League, il suo futuro potrebbe tuttavia essere di nuovo in Serie A. Proprio alla Juventus.

Tonali e l'interesse della Juventus, i bianconeri vorrebbero inserire Douglas Luiz nell'affare

Da settimane si vocifera di un possibile interesse della Juventus per Tonali.

Fare previsioni oggi su quello che sarà il mercato dei bianconeri appare oltre modo complicato: il club non sa se l'anno prossimo giocherà o meno la Champions League e non sa neanche quale sarà la guida tecnica. Oggi in panchina c'è Tudor, che ha appena sostituito Thiago Motta, ma il suo contratto scadrà a fine campionato e non è detto che possa proseguire.

A completare il quadro l'incertezza anche su chi comanderà la prossima sessione di mercato, dato che anche il Ds Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare Torino. È in un contesto dunque ancora tutto da scrivere che diverse indiscrezioni vorrebbero la Juventus pronta ad offrire ai Magpies il cartellino di Douglas Luiz oltre a un conguaglio da 15-20 milioni per arrivare al mediano ex Milan.