Uno dei giocatori che è stato spesso accostato all'Inter nelle varie sessioni di Calciomercato degli ultimi anni è stato Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, d'altronde, è un pallino dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che avrebbe voluto prelevarlo perfino quando era alla Juventus. Il giocatore ha lasciato l'Europa la scorsa estate per trasferirsi in Arabia all'Al Hilal ma adesso sarebbe pronto a tornare. E i nerazzurri sono lì che osservano in maniera interessata, pronti a sfruttare l'eventuale occasione di mercato per regalare a Simone Inzaghi quell'elemento in grado di abbinare fisicità e qualità che manca in mezzo al campo attualmente.

Anche il Milan farà sicuramente qualcosa a centrocampo al termine di questa stagione. I rossoneri hanno cominciato a sondare il terreno e avrebbero avuto dei contatti con l'Udinese per Lazar Samardzic. Il centrocampista sembrava vicino prima al Napoli e poi alla Juventus a gennaio, ma l'affare è saltato e adesso Furlani e Moncada fiutano la grande occasione.

Inter su Milinkovic-Savic

Il nome che potrebbe tornare di moda in casa Inter è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che è stato spesso accostato ai nerazzurri in passato. La mezzala serba si è trasferita la scorsa estate in Arabia, con l'Al Hilal che ha versato nelle casse biancocelesti ben 40 milioni di euro, pur essendo ad un solo anno dalla scadenza di contratto.

Dopo pochi mesi però il giocatore sarebbe stufo dell'avventura in Arabia ma nonostante la sua volontà, che può comunque essere decisiva, le difficoltà saranno molte: intanto il costo del cartellino, tra i 30 e i 40 milioni, e in secondo luogo l'ingaggio: il sergente percepisce oltre 20 milioni l'anno, l'Inter potrebbe arrivare al massimo a 6-7, servirà dunque uno sforzo importante per rivedere Savic a calcare i campi della Serie A con la maglia nerazzurra.

Come mandare in porto l'affare

L'Inter ha un centrocampo abbastanza definito, che verrà quasi certamente completato dall'arrivo di Zielinski. Se dovesse arrivare però una proposta fuori mercato per Hakan Calhanoglu (che piace proprio in Arabia), dai 40 milioni in su, o per Nicolò Barella, la cui valutazione è superiore ai 70 milioni di euro, i piani del club potrebbero cambiare.

Proprio perché i nerazzurri farebbero cassa e libererebbero spazio a livello di ingaggi per il Sergente.

Milan su Samardzic

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Lazar Samardzic in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo è rimasto all'Udinese nonostante piacesse a Juventus e Napoli per gennaio, ma l'addio a fine anno sembra quasi scontato. Ci sarebbero stati già dei contatti tra le due società, con la valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Nell'affare, comunque, potrebbe essere inserita una giovane contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico, un po' come voleva fare l'Inter la scorsa estate.

Il nuovo centrocampo rossonero

Con l'arrivo di Samardzic il Milan avrebbe un centrocampo di grandissimo spessore, ma anche di grande prospettiva considerando l'età media.

Pensando ad un 4-3-3, ma anche ad un 3-5-2 volendo, a seconda di chi sarà l'allenatore, la cerniera di centrocampo rossonera sarebbe composta da Samardzic, Tijjani Reinders (o Bennacer) e Loftus-Cheek