In una recente intervista a House of Calcio, Adriano Bacconi, precursore dell'analisi tattica in televisione e collaboratore di figure come Marcello Lippi in Nazionale, ha discusso della crescita di Cambiaso alla Juventus in questa stagione.

L'intelligenza calcistica di Cambiaso

Bacconi ha sottolineato come Cambiaso abbia ulteriormente accentuato la sua duttilità, già evidenziata nella scorsa stagione con il Bologna. L'analista tattico ha elogiato la grande intelligenza calcistica e tattica del giocatore anche in fase difensiva, un aspetto spesso meno evidenziato rispetto alla sua abilità di giocare con entrambi i piedi e su entrambe le fasce.

Cambiaso è capace di riposizionarsi con precisione nel corridoio giusto per non concedere spazio in profondità agli avversari.

Bacconi ha fatto un parallelo interessante: "Ricorda Paolo Maldini per corsa e capacità di usare destro e sinistro, ma in più, senza essere sacrileghi, sta emergendo anche in zone inesplorate come quelle di centrocampo". Come sottolinea l'ex collaboratore di Lippi, oramai siamo abituati a vedere terzini che giocano a piede invertito o entrano nel campo, la disinvoltura con cui Cambiaso si adatta al ruolo di mezzala è una novità affascinante.

Il giocatore Cambiaso duttile come Danilo e McKennie

Adriano Bacconi, analista tattico, ha analizzato la versatilità di Cambiaso nel contesto della Juventus, definendolo il terzo jolly scoperto da Allegri, dopo Danilo e McKennie.

L'analista ha sottolineato che la versatilità di Cambiaso, sebbene potrebbe diventare un limite per alcuni giocatori, è attualmente un valore aggiunto per la Juventus. Quando lui e McKennie giocano dalla stessa parte, la distinzione tra interno ed esterno diventa sfumata, aumentando l'imprevedibilità della squadra.

Bacconi ha evidenziato due qualità importanti di Cambiaso che rendono le sue prestazioni nelle zone centrali particolarmente efficaci.

Prima di tutto, il giovane centrocampista ha una notevole capacità di leggere lo spazio e il tempo, permettendogli di ricevere la palla nel momento giusto. Inoltre, grazie alla sua visione di gioco e alla destrezza con entrambi i piedi, esegue le giocate con pochi tocchi preparatori, rubando tempo agli avversari e sorprendendoli.

Come sottolineato dall'ex collaboratore di Lippi Cambiaso ha giocato su entrambe le fasce nel 3-5-2 ma anche come mezzala d'inserimento. McKennie invece sta giocando da mezzala e da centrocampista di fascia destra, alternandosi proprio con Cambiaso. Per quanto riguarda invece Danilo oltre a giocare da centrale di destra e di sinistra Allegri lo ha schierato anche come centrocampista davanti alla difesa anche nelle scorse stagioni.

L'importanza di Cambiaso nello scacchiere di Allegri

Cambiaso si è rivelato un elemento fondamentale nel gioco della Juventus, mostrando una grande duttilità nel suo ruolo di mezzala. Ha dimostrato di poter agire sia come mezzala di ruolo, come evidenziato dalla sua prestazione a Lecce quando è stato spostato in posizione di interno dopo l'ingresso di Weah, sia come mezzala "a intermittenza", alternando la posizione di esterno e quella centrale.