Il cambio di rotta della Roma in Serie A non passa solo dal cambio in panchina: la dirigenza giallorossa è viva infatti anche sul fronte Calciomercato laddove pare sia in dirittura d’arrivo un nuovo rinforzo per il neo tecnico Daniele De Rossi. Tiago Pinto sarebbe riuscito a trovare l’accordo con Angeliño, terzino sinistro ex Manchester City attualmente al Lipsia. A mancare sarebbe però l’accordo con il club tedesco ma la fumata bianca per il 27enne potrebbe arrivare già per il fine settimana: il cartellino vale attorno ai 10 milioni di euro.

Roma, grana infortunio per Spinazzola: Angeliño possibile sostituto

L’eventuale arrivo di Angeliño dovrebbe andare a sopperire al recente infortunio di Spinazzola; il terzino ha rimediato una lesione al quadricipite sinistro, fortunatamente non di elevata entità. In ogni caso, trattandosi del terzo infortunio nel corso della stagione, è chiaro che la società sia impegnata nel trovare una valida alternativa per garantire a Daniele De Rossi un'alternativa valida nel ruolo.

Roma-Ikonè, Joe Barone chiude la trattativa: ‘Rimane qui con noi’

In stallo - se non sfumata - invece la trattativa tra Roma e Fiorentina per Ikonè. Il francese sembrava potesse arrivare nella capitale con uno scambio di prestiti che avrebbe invece portato a Firenze Andrea Belotti [VIDEO].

Proprio questa mattina Joe Barone si è però esposto sulla possibile operazione smentendo un eventuale trasferimento in questa sessione di calciomercato dell’esterno francese. “Rimane qui con noi, non è sul mercato e non andrà alla Roma”.

La Roma di De Rossi prende forma: il punto sulle ultime mosse di calciomercato

Le trattative reali o presunte che vedono protagonista la Roma in questa sessione di calciomercato mettono forse in evidenza le necessità più evidenti della squadra di recente affidata a Daniele De Rossi.

Troppi giocatori fermi ai box e una rosa corta soprattutto nelle corsie esterne sia di difesa che d'attacco. Angeliño e Ikonè sarebbero appunto funzionali in quest’ottica; il primo è abile sia in fase difensiva che di spunta, il secondo - nonostante la stagione sottotono - si è fatto notare in questi anni per fantasia, dribbling e guizzi che possono cambiare le sorti di una partita.

Certo non per la capacità di vedere la porta, vero grande limite nella sua esperienza a Firenze.

Laddove la Roma non dovesse arrivare ad Ikonè, potrebbero non cambiare i piani giallorossi. Nell’eventualità di consolidare l’utilizzo della difesa a 4 con centrocampo e attacco schierati a 3, il cambio modulo di Daniele De Rossi potrebbe comunque necessitare di un fantasista offensivo abituato anche a ripiegare e giocare in mezzo al campo.

Tiene banco anche il ‘caso’ Andrea Belotti; l’attaccante italiano continua ad essere considerato in uscita soprattutto considerato che nelle prossime settimane dovrebbe rientrare Tammy Abraham ma le pretendenti per l'ex Torino continuano a latitare.