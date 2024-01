Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha commentato nella conferenza stampa tenutasi oggi a Coverciano la lista stilata dall'Aia degli errori considerati palesi commessi nel girone d'andata dalla sala Var. Tra questi compaiono le gare molto discusse tra Inter ed Hellas Verona e tra Genoa ed Inter.

L'Aia, associazione italiana arbitri, nella persona di Gianluca Rocchi ha presentato una lista nella conferenza stampa tenutasi qualche ora fa a Coverciano nella quale si sono analizzati gli errori commessi in questo girone d'andata di Serie A dalla sala Var.

All'occhio saltano subito due partite che hanno recentemente scatenato un'ondata di polemiche, quella tra Genoa ed Inter, nella quale non è stato ravvisato un fallo del difensore Bisseck ai danni di Strootman in occasione del gol segnato da Marko Arnautovic, e quella tra Inter ed Hellas Verona, dove non è stato fischiato nell'azione della rete di Frattesi un contatto tra Alessandro Bastoni ed il centrocampista della formazione scaligera Duda.

Una lista che alimenta il malcontento dei tifosi della Juventus non solo per quanto concerne gli episodi non fischiati contro l'Inter ma anche per quelli non assegnati in favore della formazione bianconera: nell'elenco pubblicato dall'Aia si legge infatti come in Genoa-Juventus manchi un cartellino rosso a Malinovs'kyj mentre nel match perso con il Sassuolo si legge come manchi un cartellino rosso per Domenico Berardi per fallo pericoloso commesso ai danni del difensore Gleison Bremer.

Nell'elenco figura anche un episodio a favore per i bianconeri, ovvero il calcio di rigore non assegnato al Bologna per il contatto tra Iling-Junior e Ndoye.

La lista pubblicata dall'Aia ha ovviamente scatenato una nuova polemica sui social, con diversi utenti di X di sponda Juventina, pronti a rivendicare il mancato primato della formazione bianconera: "Insomma, pur omettendo Napoli-Inter in cui il gol sblocca partita nasce da un placcaggio di Lautaro e c’è un rigore clamoroso su Osimhen, l’Aia certifica che la Juve dei ragazzini doveva essere prima in classifica.

Molto bene" scrive un'utente, mentre un altro aggiunge: "Eh già, invece il rigore concesso per svenimento di Thuram sui piedi del difensore avversario che sta a terra da mezz’ora?" (riferimento al calcio di rigore concesso all'Inter in Inter vs Frosinone). Tra gli utenti invece, c'è anche chi è convinto che gli errori arbitrali vengano prima o poi sempre compensati: "4 punti che avrebbero proiettato il Bologna a quota 36 a -3 dal terzo posto del Milan. Dicono che alla fine gli errori si compensano, vediamo".