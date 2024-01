Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha commentato sul proprio account X il contatto tra Alessandro Bastoni e Duda avvenuto in Inter-Hellas Verona, paragonandolo a quello non punito tra Federico Gatti e Milan Djuric. Un messaggio che ha scatenato decine di repliche di altrettanti utenti.

Ziliani: 'Bastoni meritava il rosso come Gatti su Djuric in Juve-Hellas Verona'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani nelle scorse ore e sul proprio account X ha commentato il discusso contatto tra Alessandro Bastoni e Duda nella partita poi vinta dall'Inter contro l'Hellas per 2 a 1, ricordando a tutti un episodio simile che vide protagonista un calciatore della Juventus, Federico Gatti: "Il fallo di Bastoni?

C'era e ci stava il rosso. Come per il pugno di Gatti a Djuric in Verona-Juventus, ricordate? Le polemiche per la convalida del gol di Frattesi preceduto dalla gomitata di Bastoni a Duda si sprecano: peccato che proprio contro il Verona la Juve ottenne un favore ancor più smaccato e che Nasca, che ha richiamato Fabbri per il rigore del (mancato) 2-2 sia lo stesso Nasca che non richiamò Di Bello sul gigantesco rigore di Juventus-Bologna 1-1". Un post, quello pubblicato da Ziliani, che ha suscitato decine di repliche polemiche: tra i messaggi degli utenti si leggono dunque risposte come questa: "Paolo non puoi giustificare la terna e Bastoni perché Gatti ha il vizio di tirare pugni a caso. Questo è fallo ed espulsione.

Punto. Senza tirare in ballo la propensione pugilistica di Gatti" o come questo: "Mi spiace ma non è più cedibile, non può fare un post per cercare di giustificare ciò che è successo oggi . Come dire si io sono passato con il rosso ma anche mio cugino due anni fa. E' una difesa ridicola e abbastanza infantile se lo faccia dire" o ancora: "Rispetto il tuo pensiero su Bastoni caro Paolo ma puoi anche dire che ci stava sicuramente fallo ma un rosso sarebbe stato scandaloso.

Ripeto e che sia chiaro: non è una gomitata".

Inter, alcuni tifosi replicano: 'Sembra una simulazione di Duda'

Tra i messaggi in replica al post di Ziliani, si leggono anche tifosi dell'Inter sottolineare come quello di Bastoni non fosse un fallo cosi evidente: "Se guardi l'azione dall'inizio, Duda cintura Bastoni che mentre cerca di uscire dall'area allarga il braccio per liberarsi e Duda si lascia cadere fulminato" scrive un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Non trovo similitudini con Gatti, Bastoni cammina appaiato e non si capisce se si libera dell'avversario che lo tocca , così sembra, e l'altro muore per terra una cosa fisicamente impossibile, sembra una simulazione in seguito a qualche dispetto a palla molto lontana , veniale".

Oltre a questo, c'è chi in replica a Ziliani ha voluto evidenziare gli episodi fischiati a sfavore dell'Inter: "Dottor Ziliani, bisogna però, per completezza d'informazione, valutare un fallo enorme ed evidente su Arnautovic sul goal del Verona e sottolineare che il rigore concesso al 99' è inesistente, poiché il giocatore del Verona dopo essere stato sfiorato si tuffa dopo 5 secondi"