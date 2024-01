Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato a Dusan Vlahovic e alla sua incisività con la Juventus nonostante la presenza di un tecnico difensivista come Massimiliano Allegri.

Anche l'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio ha espresso la propria opinione sul centravanti serbo classe 2000, evidenziando il suo stato di grazia delle ultime settimane.

Pistocchi: 'Vlahovic è rimasto in bianconero a decidere le partite nonostante la presenza di Allegri'

Maurizio Pistocchi è tornato a scrivere della Juventus sul proprio account X, dedicando un messaggio all'apparente ripresa dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic: "Bisogna essere un mago per segnare così tanto nonostante il gioco della squadra non assecondi le sue caratteristiche, ma per fortuna della Juve, il Mago è rimasto a Torino, a decidere le partite.

Nonostante Max". Un messaggio, quello di Pistocchi, che esalta Vlahovic dopo che il centravanti serbo ha trovato una doppietta determinante nel 3+0 ottenuto dalla Juventus contro il Sassuolo di Alessio Dionisi e che lo porta a 9 gol complessivi segnati in campionato.

Pistocchi ha poi concluso il suo post su X lanciando un'altra frecciata a Massimiliano Allegri e ricordando come il tecnico toscano avrebbe volentieri barattato in estate la cessione di Vlahovic per l'arrivo alla Continassa di Romelu Lukaku.

Orlando esalta Vlahovic: 'Questo attaccante è impressionante, può giocare in tutti i modi e non ha bisogno di un compagno di reparto'

Di Dusan Vlahovic e del momento positivo che sta attraversando nelle ultime settimane con la Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio: "Vlahovic non pensavo che avesse la possibilità di tornare quello di prima.

nell'ultimo mese è cambiato, non so se è andata via la pubalgia o sente di più la fiducia del tecnico. Tutti i problemi sembra averli messi alle spalle. Per gli avversari sarà difficile fermarlo ora. Questo Vlahovic è impressionante, può giocare in tutti i modi e non ha bisogno di un compagno di reparto".

Orlando, restando poi in tema Juventus, ha sottolineato come la formazione bianconera sia in un tale stato di grazia che potrebbe battere tutte le avversarie fino allo sconto diretto con l'Inter.

Infine l'ex calciatore ha concluso il proprio intervento parlando della Roma ed evidenziando come l'esonero di José Mourinho fosse quasi inevitabile perché aveva perso parte del consenso di una larga fetta dello spogliatoio giallorosso.