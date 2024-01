L’Aia ha appena comunicato che sarà Daniele Doveri ad arbitrare la sfida tra il Lecce e la Juventus valida per la 21ª giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend.

In un momento molto delicato del campionato condito da numerose polemiche arbitrali, ai tifosi bianconeri la designazione sembra non essere andata giù: “Sta arrivando la Marotta League per Lecce”, ha scritto un tifoso della Juventus su X.

I sostenitori bianconeri non hanno gradito neanche le scelte a livello di Var, che sarà Abisso, e Avar, il cui ruolo sarà ricoperto da Abisso: "Hanno schierato lo strike team" ha postato qualcun altro.

Un precedente con Doveri fa adirare i tifosi

Il rapporto non proprio idillico col fischietto di Roma per i supporter bianconeri è nato nel gennaio del 2022, quando la Juventus ha incontrato l'Inter a San Siro nella Finale di Supercoppa Italiana: in quell'occasione a vincere furono i nerazzurri, che si imposero 2-1 andando a ribaltare l'iniziale vantaggio di McKennie, ma a rimanere impresso nella mente dei tanti supporter che oggi lo contestano è stato il rigore concesso proprio da Doveri per un contatto in area tra Mattia De Sciglio ed Edin Dzeko. Le immagini del contrasto non hanno mai chiarito del tutto se la decisione assunta fu quella corretta, ma il solo beneficio del dubbio è stato sufficiente perchè la storia consegnasse ai tifosi bianconeri il ricordo di un torto arbitrale subito.

La recente ammissione degli errori più rilevanti commessi nel girone d'andata attraverso la diffusione di un apposito elenco da parte dell'Aia ha contribuito ad alimentare ancora di più il clima avvelenato delle ultime settimane, con i vertici arbitrali stessi ad aver ammesso gli errori commessi in Genoa vs Inter e Inter vs Hellas Verona.

In riferimento alla Juventus invece un grave errore a favore, il calcio di rigore non concesso alla seconda giornata contro il Bologna, e due episodi a sfavore, ovvero i mancati cartellini rossi non comminati a Berardi e Malinovs'kyj in Sassuolo vs Juventus e Genoa vs Juventus.

Juventus già al lavoro

Mentre i tifosi della Juventus dibattono sui social in merito alla designazione di Doveri per la gara contro il Lecce, la squadra pensa al campo senza farsi distrarre dalle polemiche.

Ieri sera è arrivata un'importante vittoria, 3-0 contro il Sassuolo, mentre domenica sera come accennato si terrà la gara del Via del Mare che se vinta consentirà ai bianconeri di schizzare davanti ai rivali nerazzurri seppur virtualmente.

In campo dovrebbero tornare titolari Chiesa, ieri sera in gol e ormai guarito dall'ultimo infortunio, Gatti e McKennie, che contro gli emiliani erano squalificati.