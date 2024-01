Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Ponciroli ha descritto ai microfoni di TMW Radio le caratteristiche tecniche del centrocampista argentino Carlos Alcaraz, che secondo diverse indiscrezioni di mercato sarebbe a passo da trasferirsi alla Juventus.

Intanto sul calciatore ha espresso un'opinione sul proprio account X anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi.

Ponciroli: 'Carlos Alcaraz ha un buon piede e una discreta gamba ma pecca nel dare continuità al suo gioco'

Il giornalista sportivo Fabrizio Ponciroli ha parlato a TMW Radio di Carlos Alcaraz descrivendone le caratteristiche tecniche: "Ha un buon piede e buon feeling con il gol, oltre che una buona gamba ma ha anche dei limiti.

Spesso non dà continuità al suo gioco, però è un classe 2002 e quindi può essere aspettato. È un buon colpo in prospettiva, è un’operazione intelligente. La Juve lo osserva per qualche mese, poi se dovesse essere confermato il diritto di riscatto ci sarà la possibilità di riscattarlo". Ponciroli, restando in tema Alcaraz, ha poi sottolineato come l'arrivo del centrocampista argentino alla Continassa potrebbe via spazio a Miretti.

Parlando poi della trattativa calda in queste ore tra Roma ed Empoli per il giovane Tommaso Baldanzi, Ponciroli ha evidenziato come il talentuoso trequartista toscano dovrebbe giocare con continuità, a prescindere dalla squadra in cui militerà nei prossimi mesi.

Il giornalista ha infine concluso il suo intervento commentando le lacune della Fiorentina, sottolineando come i veri problemi della formazione viola non siano da ricercare nel settore offensivo bensì in quello arretrato.

Pistocchi: 'La Juventus con Carlos Alcaraz aggiunge alla propria rosa un centrocampista box to box di qualità'

Su Carlos Alcaraz ha espresso la propria opinione anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che sul proprio account X ha scritto dell'argentino: "Con l’acquisto di Carlos Alcaraz la Juventus aggiunge a una rosa già molto forte un centrocampista box to box, una mezzala destra di qualità, un calciatore prezioso anche negli ultimi 20 metri.

Ottima intuizione di Giuntoli, adesso tocca a Allegri".

Un messaggio, quello di Pistocchi, che ha generato decine di repliche in pochi minuti: "Mi scusi, Alcaraz è stato acquistato per 13,65 milioni di euro lo scorso anno dal Southampton, che è retrocesso in Championship: il diritto di acquisto per la Juventus a fine campionato sarebbe di 35 milioni di euro!

questo Alcaraz è un crack?", ha scritto polemico un utente.

Mentre un altro ha replicato: "Giuntoli rinforza il centrocampo dando un innesto a Max Allegri, Marotta invece ritiene che l'attacco vada bene così come sperando che Lautaro e Thuram non subiscano alcun infortunio da qui a giugno".