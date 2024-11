Dávid Hancko, difensore centrale del Feyenoord, potrebbe diventare una delle sorprese del mercato di gennaio della Juventus. In attesa di capire l'entità dell’infortunio occorso a Juan Cabal, la società bianconera starebbe valutando il profilo del difensore slovacco che per caratteristiche potrebbe sostituire Gleison Bremer. Operazione sulla carta piuttosto complicata dal punto di vista economico. Il Feyenoord valuta il cartellino di Hancko almeno 30 milioni di euro, un prezzo che complica l’operazione. La trattativa potrebbe però sbloccarsi se il club accettasse la formula del prestito, con eventuale diritto o obbligo di riscatto per l’acquisto definitivo.

Hancko ha giocato in Serie A nella Fiorentina

Paragonato per caratteristiche tecniche e movenze in campo a Paolo Maldini, a 26 anni Hanko conta già 47 presenze con la maglia della nazionale slovacca. Acquistato dalla Fiorentina nel luglio 2018, il difensore slovacco ha chiuso la sua esperienza in Serie A indossando per sole cinque volte la maglia viola.

Ceduto per due anni consecutivi in prestito allo Sparta Praga, Hanko è stato riscattato nel 2021 dal club ceco, per poi essere ceduto l’anno successivo al Feyenoord per poco meno di 10 milioni di euro. A oggi, la squadra olandese valuta non meno di 30 milioni di euro il cartellino del difensore slovacco. Cifra piuttosto importante per la Juventus che punterebbe più al prestito del giocatore già dal mercato di gennaio, magari con l’obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di determinate condizioni.

Hancko ha segnato 47 gol in più di 300 gare da professionista

Difensore centrale dotato di un’ottima tecnica di base, Hancko spicca per la bravura nell’impostare l'azione dalla difesa. Caratteristica che Thiago Motta ricerca nei difensori ai quali può affidare il compito di far ripartire la squadra. Tecnica, che unita alla bravura nel gioco aereo, fanno di Hancko un giocatore molto temuto nell’area avversaria, tanto che a oggi gli hanno permesso di mettere a segno 47 gol in più di 300 partite da professionista.

Inoltre, Hancko sembra piacere alla Juventus soprattutto per la sua duttilità tattica e tra i ruoli che ricopre spesso c’è anche quello di terzino sinistro. Soluzione che Thiago Motta può sfruttare alternando il giocatore slovacco ad Andrea Cambiaso sulla corsia di sinistra.

Oltre ad Hancko, la Juve starebbe valutando anche Škriniar

Accostato ormai da giorni alla Juventus, il difensore del PSG sarebbe ormai fuori dai progetti sportivi dei parigini e una sua cessione a gennaio appare piuttosto probabile. Analogamente a quanto accade per Hancko, la trattativa per il difensore del PSG risulta complicata sia per le questioni economiche che per le condizioni di trasferimento richieste. Infatti, la Juventus vorrebbe la compartecipazione da parte del PSG per almeno metà dell’alto ingaggio percepito da Škriniar e accetterebbe solo il prestito fino a fine stagione del difensore. Condizioni a oggi difficili da ottenere.