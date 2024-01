"Io non confermerei Allegri nella prossima stagione. Penso che alla fine lui possa tentare una nuova esperienza altrove. La Juve potrebbe ripartire più da uno come Thiago Motta che da un Conte": così si è espresso il giornalista sportivo Paolo Bargiggia che nel corso di un intervento a Tv Play ha parlato di Juventus vs Roma, terminata 1 a 0 per la Juventus, e del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri.

Bargiggia: 'La Juve non ha giocatori in grado di costruire gioco'

"La Juve non ha giocatori in grado di costruire gioco - ha dichiarato Bargiggia parlando di Juventus vs Roma - non ha uno come Lobotka, ha giocatori molto fisici.

Allegri in Champions l’anno scorso ci sarebbe arrivato. Non sto incensando Allegri ma se lo condanniamo dopo una vittoria Mourinho andrebbe buttato nel Tevere. Stiamo esaminando il posticipo tra Juventus e Roma, non il modo di interpretare il calcio di Allegri e Mourinho".

E poi ancora: "Allegri gioca meglio di Mourinho, nella fase di transizione è superiore. Allena la Juventus che pur non facendo mercato ha mantenuto una struttura di squadra competitiva. Lui è un risultatista e l’anno scorso senza le penalizzazioni avrebbe fatto il suo. Quest’anno la squadra è più giovane e fresca e sta ottenendo risultati eccellenti in questa stagione".

Quale invece secondo il noto giornalista sportivo il possibile futuro di Allegri?

: "Io non confermerei Allegri nella prossima stagione. Penso che alla fine lui possa tentare una nuova esperienza altrove. La Juve potrebbe ripartire più da uno come Thiago Motta che da un Conte. L’anno scorso Allegri ha pagato il confronto impietoso con il Napoli di Spalletti, quest’anno ci sono meno proposte di livello".

Infine un accenno alla lotta scudetto tra Juventus e Inter: "Lo scudetto?

È tanto nelle mani dell’Inter ma non tutto. La Juve è una squadra in salute".

Massimiliano Allegri aveva risposto ad una domanda sul suo futuro professionale prima di Juventus-Roma

Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma, ad una domanda sul suo futuro professionale, lo stesso Allegri aveva risposto: "Futuro?

Alla società non dico niente perché dobbiamo pensare solamente a lavorare perché in un attimo cambiano tutte le opinioni".

"Abbiamo iniziato un percorso, stanno giocando dei ragazzi ed è un merito del lavoro fatto negli ultimi dieci anni".

Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 e non è ancora chiaro se il club deciderà di proseguire oltre sotto la sua guida tecnica. I risultati di quest'anno saranno a tal riguardo decisivi.