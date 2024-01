La Juventus è al lavoro in vista della gara contro la Salernitana in Coppa Italia in programma per questo giovedì 4 gennaio alle ore 21 a Torino. Mister Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare un po’ di turnover e in conferenza stampa ha annunciato che Federico Chiesa, Mattia Perin e Daniele Rugani saranno certamente titolari. Per il resto, invece, ci sono diversi dubbi, a cominciare dal partner offensivo del numero 7 juventino. Avendo caratteristiche tecniche simili non sarà Kenan Yildiz a giocare al fianco di Chiesa e la sensazione è che pure Dusan Vlahovic possa riposare, dunque con ogni probabilità toccherà ad Arek Milik giocare dal primo minuto.

Il centravanti polacco cerca il gol che gli manca dal derby del 7 ottobre scorso.

Locatelli confermato a centrocampo

La Juventus, nel match di Coppa Italia, confermerà a centrocampo Manuel Locatelli che poi sarà squalificato nella prossima partita di campionato (e lascerà spazio ad Hans Nicolussi Caviglia, mentre in Coppa Italia è possibile che entri eventualmente a gara in corso).

Sempre nel reparto nevralgico del campo si rivedrà anche Fabio Miretti. Il numero 20 juventino dovrà dare risposte improntato ad Allegri visto che è da diverso tempo che non gioca, quindi avrà l’occasione per provare a scalare le gerarchie. La sua presenza fra i titolari concederà un po’ di riposo a Weston McKennie, che ha giocato molto spesso nelle ultime partite.

Sarà invece regolarmente in campo Rabiot.

Si rivede Cambiaso

Contro la Salernitana, la corsia di destra ritroverà Andrea Cambiaso. Il numero 27 juventino ha dovuto saltare il match di campionato contro la Roma per squalifica. Adesso, Cambiaso tornerà tra i titolari e prenderà il posto di Timothy Weah. L’americano ha giocato una buona gara contro la Roma, ma anche lui è reduce da problemi fisici e per questo motivo il suo impegno verrà "dosato".

Sulla corsia di sinistra, invece, ci sarà l'inglese Samuel Iling-Junior: anche lui avrà l’occasione di mettersi in mostra per cercare di guadagnare posizioni nelle gerarchie bianconere, dopo essere entrato sempre a gara in corso in questa prima parte della stagione.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa.

L'importanza della Coppa Italia per la Juventus

In una stagione senza coppe europee la Coppa Italia, quest'anno è una competizione più importante del solito per la formazione bianconera dal momento che rappresenta il secondo obiettivo stagionale dopo il campionato. In caso di successo nella partita contro la Salernitana, i bianconeri si qualificheranno per i quarti di finale, dove ad attenderli c'è il Frosinone, che ha inaspettatamente eliminato il Napoli.

La Juventus è la società che è ha vinto più edizioni della Coppa Italia, precisamente 14, l'ultima delle quali nel 2021 è stata l'ultima manifestazione vinta finora dalla società piemontese.