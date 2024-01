Per la Juventus è tempo di prepararsi in vista della gara di Coppa Italia contro la Salernitana in programma giovedì 4 gennaio. Massimiliano Allegri, per la prima volta in stagione, dovrà dunque dosare le forze dei suoi ragazzi visti gli impegni ravvicinati.

Da qui l'ipotesi di un possibile turnover con il ballottaggio aperto tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz per affiancare Arek Milik in attacco.

Locatelli titolare

Per la gara contro la Salernitana, Massimiliano Allegri è intenzionato a fare diverse rotazioni, anche perché tra la gara di Coppa Italia del 4 gennaio e quella di campionato del 7 ci saranno appena tre giorni.

Uno dei giocatori che sarà certamente tra i titolari per il match di Tim Cup è Manuel Locatelli che nel prossimo turno di Serie A, curiosamente sempre contro la Salernitana questa volta in Campania e non a Torino, sarà squalificato e dunque non impiegabile. Per quanto riguarda gli altri reparti ci sono parecchi dubbi. In difesa potrebbe esserci spazio per Daniele Rugani con una maglia da titolare che potrebbe essere consegnata anche ad Husejn. Da capire se Allegri vorrà impiegare o meno Danilo che dopo l'infortunio ha mostrato qualche sbavatura di troppo come quella che ha consentito al Frosinone di raggiugere il momentaneo pareggio prima della rete di Vlahovic.

A destra potrebbe tornare Andrea Cambiaso che contro la Roma era squalificato, anche se non è escluso che venga data continuità a Weah, rientrato da poco dopo un lungo infortunio e bisognoso di giocare per riprendere la forma.

A sinistra, invece, si va verso la titolarità di Samuel Iling - Junior che prenderà il posto di Filip Kostic. In mezzo uno tra Weston McKennie e Adrien Rabiot riposerà senz'altro con l'inserimento dal primo minuto di Fabio Miretti la cui ultima apparizione, a Marassi contro il Genoa, è stata tutt'altro che positiva.

Davanti dovrebbe giocare Milik

Il reparto dove ci sono maggiori dubbi è l’attacco dove come accennato non è ancora chiaro chi tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz giocherà al fianco di Arek Milik che quasi certamente partirà dall'inizio.

Anche in questo caso il nodo verrà risolto a ridosso della partita anche se qualche indicazione in più Massimiliano Allegri potrebbe fornirla nella conferenza stampa della vigilia che si terrà domani 3 gennaio alle ore 14.

Alex Sandro e Moise Kean proseguono invece il lavoro di recupero così come De Sciglio, per loro è certa l'esclusione.

Curiosità attorno al primo impegno settimanale dei bianconeri

Al di là dell'impegno in se c'è grande curiosità per capire come reagirà la squadra bianconera al primo doppio impegno ravvicinato dell'anno: senza considerare i turni infrasettimanali disputati in Serie A infatti, sarà la prima volta che la Juventus scenderà in campo in settimana in una competizione alternativa alla Serie A, c'è dunque da capire se e come il doppio impegno possa riverberarsi a proposito della qualità delle prestazioni fornite.

La Salernitana tra l'altro è avversario ostico: viene dall'importantissima vittoria centrata nello scontro diretto a Verona e anche il turno precedente contro il Milan aveva visto la vittoria sfumare soltanto nei minuti di recupero. La squadra di Inzaghi dunque è in crescita, vietato distrarsi.