Il Milan potrebbe perdere due calciatori fondamentali al termine di questa stagione. Il Bayern Monaco, infatti, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Mike Maignan e Fikayo Tomori.

I rossoneri sarebbero comunque propensi a potenziare il centrocampo con l’inserimento di un regista, il nome nuovo sarebbe quello di Adrian Bernabè del Parma.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Tomori e Maignan

Il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio per consolidare la difesa [VIDEO] e avrebbe allo scopo puntato su Maignan e Tomori. Il primo, che ha il contratto in scadenza nel 2026, avrebbe una valutazione del cartellino di circa 45 milioni di euro, cifra che il club allenato da Tuchel potrebbe decidere di sborsare per ingaggiare un valido erede di Manuel Neuer.

Per quanto riguarda il difensore inglese, il cui rapporto con il Milan scade nel 2027, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. L'operazione potrebbe essere imbastita a giugno anche perché i dirigenti milanesi avrebbero la possibilità di finanziare così il mercato del futuro attuando la stessa strategia che ha portato Sandro Tonali al Newcastle.

Il Milan ha individuato il regista per Pioli

Guardando al mercato in entrata, i rossoneri starebbero poi sondando dei profili per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo principale sarebbe quello di ingaggiare un regista in grado di alternarsi con Bennacer col nome nuovo delle ultime ore ad essere quello di Adrian Bernabè del Parma. Il calciatore, però, difficilmente vorrà cambiare squadra a stagione in corso in quanto gli emiliani comandano la classifica del campionato cadetto.

Possibile che i contatti possano intensificarsi al termine del campionato. La valutazione del calciatore, seguito anche da City e Atletico Madrid, sarebbe di circa 5-10 milioni di euro anche se un'asta potrebbe far lievitare il prezzo.

Maignan e Tomori ideali per Tuchel, il Milan cerca un regista

Il Bayern Monaco ha puntato Maignan e Tomori perchè hanno delle caratteristiche che si sposerebbero al meglio coi dettami tattici di Tuchel.

Il primo è un portiere esplosivo in grado di giocare con i piedi e soprattutto lontano dalla porta per impostare il gioco, oltre a possedere un'impressionante abilità tra i pali.

Il difensore inglese, invece, garantisce già una discreta esperienza a livello internazionale e può essere collocato sia in una difesa a tre che da centrale in un assetto a quattro.

Il club rossonero vorrebbe d'altronde un nuovo regista per un centrocampo che senza Bennacer perde troppa qualità: non a caso il nome è quello di Bernabè che può agire anche da mezzala e che, nel Parma, ha avuto modo di giocare sia in una mediana a due che in un centrocampo a tre. Sarebbe dunque congeniale alle idee tattiche di Pioli che alterna il 4231 e il 433.