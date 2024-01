In queste ore, come rivelato da Sky Sport, la Juventus sta facendo delle valutazioni per provare ad acquistare un centrocampista negli ultimi giorni di mercato. La dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri si stanno confrontando per cercare il profilo ideale da inserire in rosa. Infatti, nonostante le parole di Cristiano Giuntoli che di fatto ha chiuso alla possibilità di vedere nuovi innesti, le cose, nelle ultime ore, sono cambiate anche grazie alla partenza di Moise Kean. La cessione dell’attaccante classe 2000 apre a dei margini di manovra a livello economico per la Juventus.

Per questo motivo, la società e Massimiliano Allegri stanno cercando di capire chi possa essere il giocatore giusto per rinforzare la media.

Tanti nomi per la Juventus

Nell’ultimo mese, si sono fatti tanti nomi per il centrocampo della Juventus, ma poi alla fine alcuni giocatori no sono stati ritenuti all’altezza per diversi fattori. Uno dei profili valutati è stato quello di Pierre Emile Hojbjerg. Il danese sembrava ad un passo dal Lione ma la trattativa è sfumata proprio in queste ore. La Juventus era interessata a Hojbjerg, ma il Tottenham voleva un prestito con obbligo di riscatto. La richiesta degli Spurs ha così raffreddato l’interesse dei bianconeri. Però, visto che il mercato sta per chiudere chissà che le cose non possano cambiare e che il Tottenham, vista la volontà del giocatore di partire, non possa cambiare idea aprendo ad un prestito semplice o con diritto di riscatto, ma non obbligatorio.

Un altro nome accostato alla Juventus è quello di Kalvin Phillips. Ma in questo caso a non convincere Giuntoli e Allegri erano le caratteristiche tecniche del ragazzo. Infine, ci sarà da tenere d’occhio il profilo di Federico Bernardeschi. Il giocatore classe 94 sogna di tornare in bianconero visto che conosce l’ambiente e il rapporto con il tecnico livornese è ottimo.

Inoltre, sarebbe un colp low cost poiché il Toronto lo cederebbe in prestito gratuito per sei mesi. Bernardeschi, inoltre, è molto duttile e questo potrebbe favorire un suo ritorno alla Vecchia Signora.

Si aspettano i rientri di Chiesa e Rabiot

Mentre Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri valutano opzioni di mercato, il resto dello staff pensa anche al campo e in modo particolare alla gara contro l’Inter.

Infatti, l’obiettivo bianconero è quello di recuperare Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Per quanto riguarda il rientro del francese non sembrano esserci dubbio e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Mentre sul numero 7 juventino bisognerà capire come lavorerà in settimana. Se Chiesa dovesse allenarsi con continuità non sarebbe da escludere che possa essere titolare contro l’Inter.