Nonostante per bocca del proprio direttore sportivo Cristiano Giuntoli la Juventus abbia chiuso il mercato, sembrano ancora non del tutto tramontate le possibilità di arrivare a Federico Bernardeschi, che approderebbe a Torino per 6 mesi in prestito secco dal Toronto.

Il Milan, invece, vorrebbe rinforzare la difesa e il centrocampo con Nemanja Matic del Rennes e Treovoh Chalobah del Chelsea; servirebbero sia da un punto di vista numerico che di esperienza, per due reparti molto delicati dove sapere cosa fare e quando farlo risulta spesso decisivo.

Giuntoli ha chiuso il mercato ma resiste il rumor sul ritorno di Bernardeschi

"Kean? E' un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Centrocampista? Siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare così, il nostro mercato è chiuso" ha dichiarato Giuntoli due giorni fa ai microfoni di Sky Sport.

Nessuna operazione in entrata quindi? Non necessariamente dato che i rumors su un possibile ritorno di Federico Bernardeschi continuano ad imperversare. L'esterno già ex Juventus - 183 presenze per lui in bianconero condite da 12 gol e 24 assist - arriverebbe in prestito secco di 6 mesi e dovrebbe accontentarsi di un ingaggio tra il milione e il milione e mezzo.

L'ex viola ha lavorato già molto in carriera con Allegri che ne conosce a mena dito pregi e difetti.

Pioli chiede un difensore e un centrocampista

Dopo il trasferimento di Rade Krunic in Turchia, il Milan starebbe pensando a Matic come rinforzo per la mediana. Il serbo, in rotta con il Rennes, potrebbe addirittura svincolarsi o arrivare in prestito dalla Francia per andare ad agire da mediano nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero avrebbe bisogno, visti i tanti infortuni, anche di un difensore centrale (lo ha espressamente detto in più di una conferenza stampa) e proprio per questo la società avrebbe aperto i dialoghi con il Chelsea per Chalobah che costa però quasi 20 milioni di euro a fronte di un contratto ancora molto lungo, in scadenza al 2028.

I rapporti tra i due club sono ottimi viste le tante operazioni chiuse nelle ultimi anni (Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek su tutte), per questo la dirigenza tenterà l'affare proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Bernadeschi per avere un jolly, rinforzi per Pioli per tenere una rosa 'lunga'

Potrebbe agire a tutta fascia a sinistra o a destra e all'occorrenza giocare da trequarti dietro la prima punta o addirittura da mezzala: per questi fattori Massimiliano Allegri abbraccerebbe molto volentieri un ritorno dell'ex bianconero che conosce inoltre molto bene l'ambiente, non necessiterebbe dunque di eventuali fasi di ambientamento.

Passando al Milan, Pioli vorrebbe da un lato allungare la coperta di centrocampo, con un rinforzo di esperienza e fisicità come Matic, che tanto bene ha fatto negli anni in giallorosso alla Roma, dall'altro gradirebbe dormire sonni più tranquilli senza dover quasi ogni giorno fare i conti con un reparto difensivo ridotto all'osso.

Il solo rientro di Gabbia non basta da questo punto di vista dati i lunghi infortuni di Tomori, Kalulu e Thiaw per non parlare della tenuta fisica di Kjær, più assente che presente di solito nelle rotazioni.