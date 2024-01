La Juventus è al lavoro per arrivare a un rinforzo per il centrocampo nel mercato di gennaio. Il nome che viene accostato con maggiore alla società bianconera è quello di Lazar Samardzic, che nell'ultimo match di campionato fra Fiorentina e Udinese ha giocato da titolare.

Secondo alcune indiscrezioni la Juve avrebbe raggiunto l'intesa contrattuale con il papà-agente sportivo del giocatore, ma manca però quella con la società friulana, che preferirebbe monetizzare subito dalla cessione del cartellino e non vorrebbe invece un prestito con diritto di riscatto.

Intanto la società torinese starebbe valutando la possibilità di inserire Hans Nicolussi Caviglia come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista serbo.

Nicolussi Caviglia possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Samardzic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe Lazar Samardzic e potrebbe offrire il prestito di Hans Nicolussi Caviglia per convincere l'Udinese. Il centrocampista italiano è attualmente l'alternativa a Locatelli in questa stagione e ogni volta che è stato schierato ha dato un contributo importante: sta però giocando raramente, in quanto la Juventus in questa stagione è impegnata solamente in campionato e in Coppa Italia. Un prestito con la possibilità di giocare titolare potrebbe quindi interessare a Nicolussi Caviglia, oltre al fatto che la Juventus potrebbe risparmiare nell'affare Samardzic e proverebbe a convincere i friulani con un innesto che andrebbe a coprire il vuoto che verrebbe lasciato a centrocampo.

A proposito del centrocampista serbo la valutazione di mercato stabilita dall'Udinese è di circa 25 milioni di euro e, al momento, i friulani preferirebbero monetizzare subito dal cartellino e non vorrebbero invece accettare un prestito oneroso con riscatto a giugno.

La Juventus però difficilmente spenderà una somma importante a gennaio per l'acquisto a titolo definitivo, di conseguenza al momento non è così scontata la definizione della trattativa per l'approdo di Samardzic a Torino.

Alcuni giornali stanno a tal proposito ipotizzando che la Juve possa rimandare la trattativa a luglio.

Ipotesi tattiche: la Juventus con Samardzic

La Juventus cerca una mezzala che sia diversa per caratteristiche rispetto a quelle che ha già a disposizione. L'eventuale arrivo di Samardzic garantirebbe non solo inserimenti in zona gol, ma anche verticalizzazioni e assist ai compagni.

Potrebbe in particolare giocare come mezzala nel 3-5-2, in un centrocampo formato pure da Rabiot, Locatelli

Ma il giocatore tedesco (naturalizzato serbo) può fare anche il trequartista, permettendo quindi ad Allegri eventualmente fi fare evolvere il suo 3-5-2 in un 3-4-2-1 con Samardzic e Yildiz (o Chiesa) a supporto di Vlahovic.