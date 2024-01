La Juventus è attesa da settimane impegnative per il mercato ma si lavora anche in previsione del Calciomercato estivo, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe individuato in Teun Koopmeiners il rinforzo ideale per il centrocampo. Il giocatore olandese dell'Atalanta sarebbe il preferito in quanto garantirebbe fisicità e qualità al gioco bianconero. Si parla di una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera inserisca dei giovani per attutire l'esborso economico.

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Koopmeiners per l'estate

La Juventus lavora in previsione del mercato estivo e le ultime indiscrezioni di mercato confermano la possibilità di un investimento su Teun Koopmeiners, che si sta confermando anche in questa stagione all'Atalanta. Alla terza stagione nella società bergamasca l'olandese è oramai un riferimento del centrocampo dell'Atalanta. In 18 match in campionato ha segnato 4 gol fornendo altrettanti assist ai compagni, oltre a 2 match e 2 gol in Coppa Italia e 5 match ed 1 assist in Europa League. La sua valutazione di mercato è di 40 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe inserire dei giovani nella trattativa per attutire l'investimento.

Arrivato nel 2021 all'Atalanta ha giocato un totale di 81 match nel campionato italiano fino ad adesso segnando 18 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. È un riferimento anche della nazionale olandese ed essendo un classe 1998 rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Può giocare mezzala d'inserimento ma anche come trequartista a supporto di una punta.

La Juventus valuta anche alternative a Koopmeiners, uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Mikel Merino, centrocampista spagnolo del Real Sociedad in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società spagnola ma che ha una valutazione di mercato di 50 milioni di euro. Considerando però che a giugno sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Real Sociedad, è probabile che il suo prezzo di mercato diminuisca arrivando più o meno alla valutazione di Koopmeiners.

Come giocherebbe la Juventus con Koopmeiners

Il centrocampista Teun Koopmeiners è di piede sinistro ma può giocare eventualmente anche come mezzala destra. Nella sua carriera professionale, soprattutto in Olanda, è stato schierato anche da mediano davanti alla difesa, ma è evidente come più vicino alla porta avversaria possa valorizzare le sue doti realizzative. Non è un caso che Gasperini lo stia schierando quasi sempre da trequartista nel 3-4-2-1, posizione che eventualmente potrebbe ricoprire anche nella Juve in caso di arrivo dalla prossima stagione.