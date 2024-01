La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti a gennaio ma non sarà facile rinforzarsi soprattutto per motivi economici-finanziari. Ne ha parlato il giornalista Ciro Venerato alla Domenica Sportiva, sottolineando come l'eventuale arrivo a centrocampo potrebbe definirsi nell'ultima settimane di mercato e che soprattutto mancando liquidità, si dovrà prima monetizzare dalle cessioni. Solo dopo potrebbe esserci un investimento. Fra i preferiti di Massimiliano Allegri, a detta del giornalista sportivo, ci sono il centrocampista dellì'Atalanta Teun Koopmeiners e quello del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg.

Il giornalista Venerato ha parlato del possibile acquisto di un centrocampista nell'ultima settimana di gennaio

"Per quanto riguarda il centrocampista, bisognerà aspettare l'ultima settimana di mercato perché in questo momento non c'è grande liquidità". Queste le dichiarazioni di Ciro Venerato alla Domenica Sportiva. Come sottolinea il giornalista sportivo la Juventus deve tenere conto dell'indice di liquidità, per questo sarà prima necessario monetizzare e solo dopo pensare ad investimenti. Ha aggiunto: "Un'eventuale cessione di qualche giovane talento, da Soulè che è a Frosinone, a Iling-Junior, potrebbe finanziare l'arrivo di un centrocampista". L'argentino però difficilmente lascerà la società laziale a gennaio ed è probabile che finisca la stagione prima del rientro a Torino e solo dopo la Juventus potrebbe valutare la sua partenza.

Per quanto riguarda invece il centrocampista inglese, al momento non sono arrivate offerte vicine ai 20 milioni di euro per il giocatore, che è la valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il suo cartellino.

Massimiliano Allegri gradirebbe l'acquisto di Teun Koopmeiners o Pierre-Emile Hojbjerg

"Il sogno di Allegri è Koopmeiners dell'Atalanta o Hojbjerg del Tottenham, ma al momento sono irraggiungibili per i motivi che vi ho detto".

Queste le dichiarazioni di Venerato, difficile arrivare soprattutto al centrocampista olandese, che ha una valutazione di mercato superiore ai 40 milioni di euro.

Proprio il giocatore dell'Atalanta è stato decisivo nel pareggio dei bergamaschi contro la Roma nella 19esima giornata di campionato segnando il gol dell'iniziale 0 a 1, match pareggiato da Dybala su rigore.

In questa stagione fino ad adesso il centrocampista ha disputato nel campionato italiano 18 match segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia e 5 match con 1 assist in Europa League. Per quanto riguarda invece Hojbjerg ha giocato fino ad adesso 21 match in tutte le competizioni del Tottenham entrando in gran parte dei match nel secondo tempo.