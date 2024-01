Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la lontananza tra la Lazio e Felipe Anderson per la questione rinnovo avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, che monitorerebbe la vicenda con la speranza di prendere il brasiliano a parametro 0 nella prossima estate. Di questa ipotesi ha scritto sul proprio account X anche lo speaker radiofonico juventino Edoardo Mecca.

Juventus, fari su Felipe Anderson, esterno brasiliano che potrebbe liberarsi a parametro zero in estate dalla Lazio

L'esterno brasiliano Felipe Anderson andrà in scadenza di contratto con la Lazio a giugno e da indiscrezioni vicine all'ambiente biancoceleste, sembrerebbe che l'entourage del calciatore non starebbe trovando appigli per discutere del rinnovo con il presidente Claudio Lotito.

Una circostanza, che se non cambiasse nei prossimi mesi, porterebbe il classe '93 a finire nella lista degli svincolati a parametro 0, un particolare elenco dove spesso e volentieri la Juventus ha attinto con successo. Il club bianconero in merito a questo, seguirebbe con attenzione lo sviluppo della vicenda in casa Lazio con la volontà di cogliere l'occasione e prendere un calciatore del livello di Felipe Anderson senza pagare un centesimo di cartellino.

Come giocherebbe la Juventus con Anderson

Nella Juventus Felipe Anderson troverebbe un allenatore, Massimiliano Allegri, pronto a plasmarlo a proprio piacimento, facendogli ricoprire magari più ruoli nella sua scacchiera tattica: il brasiliano infatti, potrebbe agire innanzitutto come esterno basso di destra, avendo nelle gambe la forza di percorrere la fascia in avanti per dare più opzioni d'attacco ed in difesa, per rinculare ed aiutare i 3 difensori.

Un altro ruolo che Felipe Anderson potrebbe ricoprire sarebbe quello dell'esterno alto, in un attacco composto da un tridente tutto velocità e dribbling. In questo caso ovviamente, Allegri dovrebbe optare per un cambio di modulo e schierare la squadra con un più offensivo 4-3-3. Infine, il brasiliano potrebbe essere impiegato da Allegri anche nell'attuale 3-5-2, rivestendo i panni della seconda punta alle spalle di Dusan Vlahovic o persino coprendo il ruolo del primo attaccante supportato magari da una spalla come Chiesa o Yildiz.

Juventus, Mecca boccia Felipe Anderson: 'Piuttosto punterei tutto su Yildiz'

Del possibile arrivo di Felipe Anderson alla Juventus ha parlato lo speaker e comico Edoardo Mecca, che sul proprio account X ha scritto in merito: "Ho letto dell’interessamento Juve per Felipe Anderson, giocatore che tra l’altro non mi dispiace. Ma a giugno, anziché dare 4 milioni a lui, punta tutto su Yildiz, Soulé ed Iling-Junior e destini tutte le risorse in zone di campo dove serve davvero un Upgrade. Pensiero mio".