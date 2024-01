Il pareggio della Juventus con l'Empoli per 1 a 1 sta facendo discutere sul web, con moltissimi tifosi che hanno puntato il dito contro Massimiliano Allegri per la scelta di aver mandato in campo da titolare Arkadiusz Milik, espulso per un brutto fallo al 16esimo del primo tempo, anziché Kenan Yildiz. Anche lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, sul proprio account X, ha commentato la partita e il cartellino rosso rimediato dall'attaccante polacco.

La Juventus pareggia con l'Empoli, i tifosi puntano il dito su Allegri: 'Campionato buttato per la sua scelta di puntare su Milik'

La Juventus nelle scorse ore ha arrestato la sua corsa per lo scudetto in casa con l'Empoli, pareggiando 1 a 1 con le reti di Dusan Vlahovic e Tommaso Baldanzi. La gara viziata dal 16esimo del primo tempo a causa dell'espulsione di Milik per un brutto fallo commesso all'altezza del centrocampo, sta dunque facendo discutere i tifosi sul web, amareggiati per la scelta di Allegri di aver puntato sull'attaccante ex Napoli e Marsiglia anziché sul giovane talento Yildiz. Tra i tanti messaggi che hanno reso il nome di Milik in poche ore uno dei trend più cliccati in Italia si leggono post come questo: "Yildiz entrato a 15 minuti dalla fine e in 15 minuti è quello che ha causato più pericoli all'Empoli.

Campionato buttato via per colpa di Milik e per colpa di Allegri che ha deciso di schierare lui invece del giocatore più in forma dopo Vlahovic. Buonasera" o come questo: "Visto che si è paragonato a Sinner, con Alex Sandro per Rugani si è presentato a rete sbagliando una comoda volee, con Milik per Yildiz ha fatto tre doppi falli nello stesso game.

Allegri disastroso oggi" o ancora: "Al netto della follia di Milik, mi auguro che qualcuno chieda ad Allegri il senso di panchinare Yildiz, scelta folle e presuntuosa che purtroppo abbiamo pagato con 2 punti buttati".

Juventus, Mecca: 'Milik incommentabile ma il rosso c'è senza fare polemiche. La squadra non girava già in parità numerica'

Anche lo speaker radiofonico nonché comico Edoardo Mecca ha commentato sul proprio profilo X il pareggio della Juventus con l'Empoli: "Partita brutta e che, nonostante l’inferiorità numerica, si sarebbe potuta portare tranquillamente a casa contro un avversario davvero scarso. Al netto di tutto, un giocatore come Yildiz in questo momento non può entrare all’80esimo, soprattutto in queste partite". Mecca sul rosso dato a Milik ha poi aggiunto: "Milik incommentabile e squadra che non girava già in parità numerica. Era rosso per Malinovski. Era rosso per Berardi. È rosso netto anche oggi per Milik. Inutile attaccarci alla diversità di valutazioni, oggi il VAR non ha sbagliato. Evitiamo polemiche inutili".