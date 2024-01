La Juventus continua a lavorare per il futuro, con acquisti giovani e di prospetto. A tal proposito sarebbe vicino al trasferimento in bianconero Pedro Felipe, talentuoso difensore brasiliano classe 2004 attualmente al Palmeiras. Le visite mediche sono programmate per l'inizio della prossima settimana: se dovesse effettivamente firmare con i bianconeri, il giocatore andrebbe a rinforzare la formazione Next Gen, impegnata in Serie C.

Pedro Felipe: dal settore giovanile del Palmeiras all'interesse della Juventus

Nato in Brasile, Pedro Felipe ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Palmeiras, squadra di massima serie del paese sudamericano.

Alto 190 cm e particolarmente abile con il piede destro, il giocatore può essere impiegato sia come centrale destro di difesa che come centrale sinistro, in particolare in uno schieramento a quattro. Secondo alcuni esperti di mercato ricorderebbe per caratteristiche il bianconero Bremer.

Dopo il suo percorso formativo nel Vitoria, Pedro Felipe si è trasferito al Palmeiras, dove ha conquistato vari trofei: la Copa Sao Paulo de Futebol Junior (2023), la Copa do Brasil U20 (2022), il Campionato Paulista U20 (2023), la Coppa CEE U19 (2022), il Torneo ICGT (2023) e il Terborg Toernooi (2023).

Le cifre dell'affare: al Palmeiras andranno 2 milioni di euro

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, dopo le valutazioni positive degli scout della Juventus, hanno avviato da tempo le negoziazioni con il Palmeiras per assicurarsi il giovane talento brasiliano e ora l'affare starebbe per andare in porto per circa 2 milioni di euro.

Se il trasferimento verrà effettivamente ufficializzato, Massimiliano Allegri e il suo staff seguiranno attentamente i progressi che Pedro Felipe avrà in questa seconda parte di stagione con la Juventus Next Gen.

Il punto sul mercato di gennaio della Juve Next Gen

Per il momento il Calciomercato di gennaio della Juventus Next Gen è stato contraddistinto da alcuni ritorni dai prestiti.

In particolare c'è stato quello di Nikola Sekulov, esterno offensivo macedone di 21 anni rientrato dalla Cremonese, quello di Cosimo Da Graca, attaccante centrale di 21 anni rientrato dal Sd-Amorebieta, club di seconda divisione spagnola e quello di Andrea Bonetti, centrocampista 20enne tornato dal Taranto.

Inoltre la Juventus Next Gen ha ceduto a titolo definitivo Gian Marco Crespi, portiere classe 2001, allo Spezia, in Serie B.