"L'errore di Vlahovic è stato il classico errore di chi non vive con tranquillità il ruolo di attaccante": così si è espresso il giornalista sportivo Alessandro Bonan, che a Sky ha commentato il successo ottenuto dall'Inter contro la Juventus facendo un focus su un momento della gara che si è poi rivelato decisivo.

E' da poco trascorsa la prima metà del primo tempo, McKennie taglia la difesa interista a metà e appena prima dell'ingresso in area di rigore serve Vlahovic totalmente da solo davanti a Sommer con la palla sul mancino. L'idea del bomber serbo sarebbe quella di controllare il pallone e tirare in porta ma lo stop, semplice e senza pressione, non riesce e Pavard chiude in corner.

Se i bianconeri fossero andati in vantaggio sarebbe stata tutta un'altra partita.

Bonan: 'Juventus troppo timida'

"Avevamo già visto il piano della partita di Allegri e ci aspettavamo un'interpretazione più audace da parte dei bianconeri - ha proseguito Bonan - Non so se per merito dei nerazzurri o per l'eccessiva timidezza della Juventus".

Al di là dell'atteggiamento assunto dai bianconeri, i nerazzurri sono comunque apparsi nettamente più forti: "L'Inter ha attaccato con bellissimi schemi di gioco. Il campo è stato tagliato a fette con tecnica e velocità. Credo che gli errori tecnici abbiano fatto arrabbiare Allegri".

La Juventus si lecca le ferite, da valutare le condizioni di Chiesa e Vlahovic

Decisamente pesante la sconfitta per la Juventus, non tanto per il punteggio (che se non fosse stato per Szczęsny autore di due prodezze nel secondo tempo sui tiri ravvicinati di Barella e Arnautovic sarebbe stato molto più ampio) quanto per il gioco.

Certamente si è visto qualcosa di più nel secondo tempo ma in tutti i 90 minuti non è arrivata neanche una conclusione pulita nello specchio di Sommer, troppo poco per una squadra che ambisce a contendere il titolo ai nerazzurri.

Adesso per il gruppo di Allegri è tempo di voltare pagina: la prossima gara di campionato è in programma lunedì prossimo, con la Juventus di scena in casa contro l'Udinese.

Ieri mattina si sono sottoposti a specifici accertamenti Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: il primo ha preso una botta al piede ma l'arto si è sgonfiato immediatamente dopo la partita, non dovrebbe dunque essere nulla di preoccupante. Esami al JMedical anche per l'attaccante serbo vittima di un sovraccarico muscolare alla coscia. Anche per lui non c'è grande preoccupazione in vista del match coi friulani per il quale Allegri ritroverà anche Arek Milk che ha scontato il turno di squalifica proprio contro l'Inter.