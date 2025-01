Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto, soprattutto a causa delle difficoltà legate al rinnovo del contratto.

"Se non rinnova, la Juventus metterà Vlahovic fuori rosa a giugno. Per Thiago Motta non è un giocatore essenziale e si allineerà completamente con Giuntoli. Vlahovic non vuole spalmare l’ingaggio, preferisce mantenere il contratto attuale che scade nel 2026. Questa situazione porterà tensioni e Giuntoli non esiterà ad escluderlo dal gruppo se non ci sarà il rinnovo" ha dichiarato al riguardo Gianni Visnadi, intervenuto nelle ultime ore a Radio Radio.

Visnadi: 'Il giocatore intende mantenere il contratto in essere fino al 2026'

"Il giocatore intende mantenere il contratto in essere fino al 2026. Sebbene ci siano diversi club disposti ad accoglierlo, è improbabile che possano offrirgli lo stesso stipendio attuale. Questo potrebbe portare a un braccio di ferro con la Juventus, che potrebbe cercare di forzare una riduzione dell’ingaggio o una cessione nella prossima estate. In caso contrario, il rischio di un’esclusione dalla rosa sarebbe concreto" ha proseguito Visnadi, secondo il quale dunque la permanenza del serbo a Torino sarebbe più che a rischio.

In prima fila per acquisire l'ex Fiorentina ci sarebbero Arsenal, Chelsea e Barcellona. Tutti top club europei che non avrebbero grossi problemi a soddisfare le richieste dei bianconeri, che per il cartellino vogliono almeno 40 milioni di euro.

Il dubbio, come accennato da Visnadi, è invece legato alle proposte economiche che potrebbero essere formulate all'entourage del serbo, che dall'anno prossimo passerà a guadagnare 12 milioni netti. Troppi per praticamente tutti i club d'Europa soprattutto alla luce del rendimento altalenante del calciatore.

La Juventus ha più volte formulato un'offerta al ribasso, proponendo un rinnovo biennale a nove milioni netti più bonus.

Una cifra che come accennato l'agente Darko Ristic non sarebbe per nulla intenzionato ad avallare.

Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina, Vlahovic ha disputato complessivamente 126 partite in bianconero realizzando 53 gol e servendo 11 assist ai compagni. Sei invece le reti messe a segno in 13 gare di Champions League disputate con la Vecchia Signora. In viola erano arrivati 49 gol in 108 presenze totali.