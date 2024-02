L'Inter ha chiuso la sessione invernale di Calciomercato con l'acquisto del solo Tajon Buchanan, ma ha già cominciato a lavorare in vista della prossima estate. Sembra già tutto fatto per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che arriveranno a parametro zero, ma in attacco sarà fatto anche altro visto che andrà via Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non dà le dovute garanzie dal punto di vista rendimento. Per questo motivo sarebbe tornato nel mirino Mauro Icardi, che già a gennaio sembrava pronto a tutto per tornare a Milano e lo stesso ha fatto sapere di essere disposto a fare in estate.

Il Milan cambierà sicuramente molto in estate, a partire dalla guida tecnica da quanto si dice. A prescindere da ciò, potrebbe arrivare un innesto sulla fascia destra e il nome che piacerebbe è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli non ha chiuso le porte ad una cessione e a giugno le due società potrebbero sedersi al tavolo delle trattative.

Inter su Icardi

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato, almeno per quanto riguarda le riserve visto che Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono intoccabile. Sembra tutto fatto con Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Porto. Ma non finisce qui visto che starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno a Milano di Mauro Icardi, a cinque anni dal suo addio per trasferirsi al Paris Saint Germain in un'operazione complessiva da quasi 60 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto.

A distanza di tanti anni tante cose sono cambiate, a prescindere dai senatori dello spogliatoio, dato che proprio il rapporto con molti compagni di squadra portò poi al divorzio. Ora la squadra è totalmente cambiata e Maurito sarebbe pronto a tutto per tornare.

L'argentino è di proprietà del Galatasaray, che lo ha acquistato per 10 milioni di euro dal Psg la scorsa estate.

In estate i turchi però potrebbero anche lasciarlo partire su pressioni di Maurito, anche come riconoscenza per aver riportato il club ai vertici vincendo il titolo lo scorso anno e anche in questa stagione è in lotta punto a punto. L'idea, dunque, potrebbe essere acquistare Icardi per la stessa cifra, tra gli 8 e i 10 milioni di euro, mentre Icardi sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio, per rientrare tra i parametri nerazzurri che sono tra i tre e i quattro milioni netti.

Milan su Di Lorenzo

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Giovanni Di Lorenzo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'esterno non sembra essere ritenuto più incedibile dal Napoli nonostante il rinnovo firmato la scorsa estate a poco più di tre milioni di euro netti a stagione. Il giocatore piace molto a Antonio Conte, che in questo momento è un nome caldo per il dopo Stefano Pioli (pur piacendo molto anche al Napoli).

Gli azzurri valutano il classe 1993 tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è da escludere, però, l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il nome giusto potrebbe essere quello di Yacine Adli, vista l'esigenza di sostituire Piotr Zielinski, in scadenza a giugno e promesso sposo dell'Inter.

Come cambiano le due squadre

Inter e Milan potrebbero cambiare faccia la prossima stagione. I nerazzurri soprattutto in attacco, dove Alexis Sanchez e Marko Arnautovic hanno deluso le aspettative. Rossoneri che, invece, potrebbero anche cambiare modulo con l'arrivo di Antonio Conte. Abbiamo ipotizzato, dunque, due possibili formazioni il prossimo anno con questi nuovi innesti:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (Buongiorno), Acerbi (De Vrij), Bastoni (Bisseck); Darmian (Buchanan), Barella (Frattesi), Calhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro (Taremi), Thuram (Icardi).

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Di Lorenzo, Reijnders, Bennacer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Leao (Pulisic); Giroud (Jovic).