Le recenti dichiarazioni fatte da Antonio Conte al The Telegraph hanno mandato in tilt i social, con centinaia di tifosi della Juventus in estati per le parole del tecnico: moltissimi di loro infatti sognerebbero un ritorno del leccese, che in bianconero ha già vinto 3 scudetti consecutivi.

Juventus, Conte si dice pronto a tornare ad allenare, i tifosi bianconeri: 'Un sogno rivederlo alla Juventus'

Antonio Conte è tornare a parlare in via ufficiale rilasciando delle dichiarazioni al giornale inglese The Telegraph: "Sono pronto a tornare. Io devo vincere.

Diversamente, gli altri stanno aspettando di celebrare il mio fallimento. E' questa la verità. Per me festeggiare un quarto posto è un piazzamento Champions era davvero strano". Questa è una delle dichiarazioni più incisive fatte da Conte in merito al suo prossimo futuro e che ha scatenato la fantasia di centinaia di tifosi juventini. Tantissimi, sui social, hanno dunque invitato la società capeggiata da Elkann a riportar l'ex bianconero alla Continassa: "Elkann hai preso Hamilton,il più bravo pilota per far tornare la Ferrari dove merita, fai la stessa cosa con la Juve riporta il più forte allenatore d'Italia Antonio Conte per far altrettanto con la Juve. Torniamo a trionfare ovunque" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Il mio sogno è vedere un vero gobbo che ci porti in cima al mondo. Il mio sogno è vedere Antonio Conte tornare alla Juventus".

Tra i commenti, si scorge anche quello del giornalista di TV Play Riccardo Meloni, che in merito ad un eventuale ritorno di Conte scrive: "Conte, come la Juventus, è sinonimo di vittoria e questo è una condanna: tutto quello che è meno di una vittoria non viene celebrato". Ovviamente tra i commenti si leggono anche tifosi che non apprezzerebbero un ritorno del leccese, soprattutto dopo la fine della prima avventura tra lo stesso Conte e la Juventus: "Bravo Antonio Conte sei pronto a tornare bene, prendo nota, peccato che dieci anni fa sei stato prontissimo a scappare come un ladro che ha appena fatto uno scippo".

Come potrebbe giocare la Juventus se tornasse Conte?

Nell'intervista fatta al Telegraph Conte ha parlato anche di tattica dicendo: "In futuro potrei giocare con una difesa a quattro, ma bisogna pressare molto, altrimenti si corrono grossi rischi. La gente pensa che il mio 3-5-2 sia un sistema difensivo, ma non è vero". Un dettaglio non da sottovalutare e che potrebbe ripercuotersi in un ipotetico futuro alla Juventus.

I bianconeri, guidati da Conte, potrebbero dunque passare dall'attuale 3-5-2 di Allegri ad un più offensivo 4-2-3-1 con due mediani e due esterni di gamba pronti a fare la doppia fase per supportare un trequartista e l'unica punta.