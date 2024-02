L'Inter si prepara alla sfida di San Siro in programma venerdì 16 febbraio contro la Salernitana. Nonostante i 7 punti di vantaggio in classifica sulla Juventus e la gara in più da disputare rispetto ai bianconeri, Simone Inzaghi non si fida: sa che lo scudetto non è ancora vinto e vuole mantenere alta la concentrazione in casa nerazzurra. La testa deve rimanere focalizzata sul campionato e in particolare sul match contro i campani, senza farsi distrarre dalla partita di martedì 20 in casa contro l'Atletico Madrid in Champions.

Inter, testa alla Salernitana: Inzaghi non vuole distrazioni

Simone Inzaghi non sta pensando allo scudetto. Sarebbe un grave errore farlo, dato che mancano ancora diverse giornate alla chiusura del campionato e la parola fine non è stata ancora scritta. I 7 punti di vantaggio sulla Juventus sono un bel bottino da amministrare, ma nelle ultime giornate si è riavvicinato anche il Milan di Pioli che, nella seconda parte di stagione sta tenendo lo stesso ritmo dei cugini. Ecco perchè Inzaghi non si fida e non cambierà approccio nemmeno nel match di venerdì sera contro la Salernitana, ultima in classifica.

Per evitare distrazioni l'allenatore piacentino, nella giornata di martedì, ha voluto mostrare un video della partita di sabato scorso contro la Roma all'Olimpico.

In particolare ha evidenziato delle immagini ai suoi giocatori in cui si evinceva la bella reazione avuta nel secondo tempo quando il punteggio era in favore dei giallorossi (2-1 all'intervallo), ma anche gli errori della prima frazione, quando i giallorossi erano riusciti a rimontare lo svantaggio.

Peraltro per i nerazzurri sarebbe importante arrivare alla sfida di Champions League contro i Colchoneros con il morale alto e l'ottava vittoria di fila in campionato.

Le possibili scelte di Inzaghi per la gara con la Salernitana

Sono previste alcune novità in casa nerazzurra, dato che Inzaghi è pronto a fare rifiatare alcuni elementi che fino ad ora hanno speso tanto negli ultimi mesi. In difesa De Vrij potrebbe dare il cambio ad Acerbi. Riposerà anche uno tra Pavard e Bastoni: in panchina è pronto a entrare Bisseck.

Ai box ci saranno probabilmente anche Dimarco e Darmian, al loro posto scenderanno in campo dal primo minuto Carlos Augusto e Dumfries.

A centrocampo potrebbe rientrare dall'infortunio Frattesi, che sostituirà uno tra Barella o Mkhitaryan. Intoccabile, invece, Calhanoglu. In attacco spazio ad Arnautovic, che prenderà il posto di uno tra Lautaro Martinez e Thuram.