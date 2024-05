"Non entro nel merito della vicenda. Mi limito a dire che l'addio anticipato di Allegri sarebbe un finale della storia davvero triste. L’esonero a campionato in corso non fa parte della storia della Juve": ad esprimersi in questi termini l'ex tecnico e attuale opinionista sportivo Fabio Capello che alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei bianconeri e del tecnico Massimiliano Allegri che pare ormai avere le ore contate alla guida della compagine torinese.

Ad esprimersi sul tecnico ex Cagliari e Milan nelle ultime ore anche l'ex allenatore Giovanni Galeone.

Fabio Capello su Allegri

"I numeri dicono che la Juventus non vinceva nulla da tre anni ed è tornata ad alzare una coppa con Massimiliano Allegri" ha dichiarato Capello, evidenziando come il tecnico bianconero abbia fatto il massimo di quello che poteva fare: "Ha portato a casa una coppa e con due competizioni a disposizione: la Juventus non ha giocato in Europa nonostante Allegri un anno fa l’avesse condotta in Champions arrivando terzo sul campo. Più di così poteva 'solo' vincere lo scudetto, ma la squadra non era attrezzata a sufficienza per lottare con l’Inter".

E poi ancora: "Quando senti che l’aria attorno a te è cambiata non è facile continuare ad andare avanti come se niente fosse. Speri che le voci che ti riguardano siano solo delle voci, appunto, fino a quando non realizzi che era tutto vero.

E allora, con una coppa tra le mani, viene fuori l’orgoglio: 'Ho vinto, nonostante tutto ho aggiunto un altro trofeo alla bacheca".

Capello ha poi commentato il post Atalanta vs Juventus - "Il modo in cui ha preparato la finale con l’Atalanta gli dà ragione: l’altra sera ho visto una Juve compatta, attenta in difesa come nella prima parte della stagione, con una dedizione pressoché totale a quello che chiedeva l’allenatore" - e dato la propria interpretazione su quello che sarà il futuro del tecnico bianconero: "Se la società ha deciso di voltare pagina con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, è evidente che siano entrati in gioco altri fattori.

All’inizio della stagione a Torino è arrivato Giuntoli: credo che da allora le idee del club abbiano preso una direzione diversa. I cicli tecnici finiscono anche per questi motivi".

Le dichiarazioni di Galeone su Allegri: 'Ingiusto mandarlo via'

Nel post Atalanta vs Juventus ha parlato anche l'ex tecnico e storico amico di Allegri Giovanni Galeone, che ne ha esaltato il lavoro facendogli i complimenti: "Max ha impostato la partita alla perfezione, la squadra lo ha seguito e la Juve ha vinto meritatamente.

Ingiusto mandarlo via. In tanti ingenerosi con lui. È un passionale, lui conta su di me e io conto su di lui. Credo che nel finale volesse festeggiare solo con il 'gruppo squadra'. E poi il suo carattere passionale lo conosciamo. A volte le critiche le ho trovate ingenerose se si considera che si è trovato a gestire, da solo, situazioni davvero pesanti. Lo vedrei bene in Premier League. Anche se, in Italia, ADL farebbe di tutto per portarlo al Napoli".