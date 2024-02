"La Juve è stata la mia vita calcistica"; così è espresso nel corso di un evento tenutosi a Biella Gigi Buffon, leggenda della Juventus e attuale capodelegazione della nazionale italiana.

Nel corso del proprio intervento Buffon ha condiviso riflessioni profonde sulla sua esperienza nella squadra bianconera e sulla mancata conquista della Champions League durante i suoi anni a Torino, sfiorata in tre circostanze con altrettanti finali perse contro Milan, Barcellona e Real Madrid.

'L'universo Juve manda a soqquadro le tue certezze'

"Ci sono dei ricordi bellissimi, un’avventura e crescita umana e consacrazione dal punto di vista sportivo.

L’universo Juve manda a soqquadro le tue certezze, però nel momento in cui lo riesci a fare tuo non ti mollerà mai" ha proseguito Buffon mostrando di avere mantenuto un fortissimo legame con l'ambiente bianconero.

Inevitabile poi un riferimento alla Champions League, autentico tallone d'Achille del club (che detiene il record al mondo di finali perse, ben 7) e dell'ex estremo difensore juventino, sconfitto in ben 3 occasioni su 3 finali disputate: "La mancata vittoria della Champions? Non è mai stata una ferita per me, per me è stata lo stimolo per battermi ogni anno per qualcosa di estremamente grande. Se poi devo fare un discorso generale che tocchi il mondo Juve, compagni e dirigenti, mi è dispiaciuto tanto per loro e per i tifosi che da trent’anni più o meno anelano a questa coppa.

Per me, giocare in Champions la gioia era già quello, vincerla sarebbe stato la chiusura di un cerchio ma non mi interessa".

La carriera di Buffon

Gianluigi Buffon ha scritto una pagina importante della storia della Juventus. Acquistato dal Parma nel 2001 per la cifra record di 105 miliardi di lire, ha disputato ben 17 stagioni consecutive nella società bianconera, prima dell'esperienza al Paris Saint Germain e il successivo ritorno a Torino nel 2019 per ricoprire il ruolo di secondo portiere di Szczesny.

Buffon ha concluso la propria carriera professionale nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta, ovvero il Parma, lasciando la professione l'anno scorso.

Una storia la sua ricca di successi importanti: 10 gli scudetti conquistati con la Juventus oltre a 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane, insieme ad un campionato di Serie B vinto nel 2006-2007.

A questi bisogna aggiungere una Coppa Uefa con il Parma, oltre a una Supercoppa francese e ad una Ligue 1 col PSG.

Nel 2006 il grande successo internazionale con la nazionale Italiana, la Coppa del Mondo alzata al cielo di Berlino dopo la finale vinta contro la Francia.