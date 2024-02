Il Milan potrebbe cambiare guida tecnica al termine della stagione in corso. Il nome che circola da diversi mesi sarebbe quello di Antonio Conte, individuato come profilo in grado di far competere il club per i più prestigiosi traguardi in campo nazionale e internazionale.

Per quanto concerne il mercato, invece, interesserebbe Giovanni Di Lorenzo come rinforzo per l'esterno mentre per la trequarti piacerebbe Arda Guler del Real Madrid. I dirigenti rossoneri vorrebbero poi intensificare i contatti per il rinnovo di Theo Hernandez che ha il contratto in scadenza nel 2026.

Il nome per il post Pioli

Antonio Conte è il candidato principale se Stefano Pioli non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2025: la sua posizione sarà valutata in riferimento a quelli che saranno anche gli obiettivi raggiunti ma al di là di questo appare di fatto chiuso il ciclo al Milan del tecnico ex Inter, Bologna e Lazio.

L'ingaggio di Conte richiederebbe però enormi sforzi economici: l'allenatore salentino percepisce in genere almeno 10 milioni l'anno e anche il suo staff percepisce compensi molto ingenti. La squadra inoltre dovrebbe subire importanti modifiche, dato che Conte ama schierarsi col 3-5-2: servirebbero dunque almeno due esterni puri oltre ad una prima punta e ad un centrocampista probabilmente più abile di quelli attuali nel creare superiorità numerica e gettarsi negli spazi ecco che gli obiettivi di mercato vanno proprio verso questa direzione.

Le strategie per il mercato

Per quanto riguarda il mercato, il Milan potrebbe sondare Giovanni Di Lorenzo per garantire un rinforzo sulla fascia destra laddove Davide Calabria e Alessandro Florenzi non stanno convincendo. Entrambi, infatti, sono spesso limitati da frequenti problemi fisici che li costringono a stare lontano dal rettangolo di gioco per non parlare della qualità delle prestazioni non eccelsa soprattutto in fase difensiva.

Il capitano del Napoli ha un contratto fino al 2028 e una valutazione di circa 30 milioni di euro, non sarà facile portarlo a Milano anche perchè è una bandiera dei partenopei.

Dal Real Madrid potrebbe invece arrivare il rinforzo per l'attacco. Si tratterebbe di Arda Guler, giovane fantasista che non ha trovato spazio fin qui in Spagna a causa di un lungo infortunio.

Il calciatore potrebbe arrivare tramite un'operazione molto simile a quella che condusse Brahim Diaz a Milanello, un prestito con diritto di recompra da parte dei Blancos per non perderne il possesso dei cartellino. In tal caso, Guler, avrebbe tempo e modo di giocare con frequenza per far esperienza e affinare le sue capacità. I dirigenti del Milan vorrebbero infine intensificare i contatti per rinnovare il contratto di Theo Hernandez che scadrà nel 2026: ad oggi l'esterno percepisce 4 milioni di euro netti, probabile che si ragioni su un adeguamento dell'ingaggio.

Giocatori polivalenti e di qualità

I nomi accostati al Milan sembrano andare verso il 3-5-2 caro ad Antonio Conte ma a dirla tutta sarebbero impiegabili anche nell'attuale 4-2-3-1.

Di Lorenzo è un terzino puro ma nel Napoli di oggi svolge il ruolo di quinta di destra, campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini appare un profilo di sicura affidabilità anche in campo internazionale.

Guler, invece, è schierabile da seconda punta, mezzala, o trequartista a ridosso delle punte. L'allenatore che siederà sulla panchina rossonera il prossimo anno insomma avrà l'imbarazzo della scelta a patto che il turco dimostri di aver ritrovato la propria integrità fisica.