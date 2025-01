Si muove il Calciomercato anche in entrata per il Crotone. Dopo l'arrivo del terzino destro Marcello Piras dal Catanzaro e del centrale difensivo Niccolò Cocetta dalla Turris, la società rossoblù avrebbe quasi perfezionato l'acquisto dal Messina del centrocampista Giulio Frisenna. Il calciatore non è stato convocato dai siciliani per la sfida vinta per 0-2 in casa del Taranto e nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi in Calabria. Il Crotone starebbe inoltre valutando un profilo giovane e di prospettiva come l'attaccante brasiliano Matheus Reis, attualmente in prova dal Locri.

Crotone, un rinforzo per il centrocampo

Dopo un buon girone d'andata vissuto con la maglia del Messina, con 19 presenze, un gol e due assist il centrocampista Giulio Frisenna, classe 2002, si dovrebbe trasferire al Crotone. Il calciatore non è stato convocato per la sfida di Taranto e dovrebbe siglare un accordo con i calabresi.

La cessione di Luis Rojas - passato all'AS Trencin (Serie A Slovacca) ha liberato un posto nella rosa dei rossoblù. Con la partenza anche di Dimitar Kostadinov - ceduto in prestito all'Union Clodiense - il Crotone potrebbe inserire in squadra un altro esterno giovane e di prospettiva per coprire il reparto.

Le altre operazioni del Crotone

La priorità del Crotone a gennaio rimane l'acquisto di un portiere giovane ma con un'esperienza pregressa.

L'identikit corrisponde a Jacopo Sassi, 21enne portiere di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Modena. L'arrivo dell'estremo difensore sarebbe stato ritardato a causa della necessità del Modena di acquistare un altro secondo portiere.

Non dovrebbe arrivare quindi a Crotone il portiere Paolo Vismara - sempre dell'Atalanta, ma ad ora in prestito alla Sampdoria.

A lui si sarebbe interessato il Catanzaro, in cerca di un giovane portiere da inserire in squadra nelle vesti di vice di Pigliacelli.

I rossoblù verso la trasferta di Trapani

Il Crotone di Emilio Longo tornerà in campo per la 22^ giornata di Serie C con la sfida dello Stadio Provinciale di Trapani. La gara sarà disputata domenica 12 gennaio alle ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali "Calcio" di Sky e in streaming mediante il servizio offerto da NowTv.

A poche ore dalla sfida a prendere la parola è stato il tecnico dei siciliani, Ezio Capuano. "Il Crotone attacca con tanti uomini e concede anche qualcosa; noi abbiamo cercato di conoscere a fondo questa squadra. Ci auguriamo di ottemperare quelle che sono le loro fonti del gioco”.