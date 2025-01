L’Inter pianifica le operazioni di mercato e potrebbe ricevere un’offerta dal Napoli per Davide Frattesi. Per giugno, invece, i dirigenti meneghini avrebbero messo nel mirino Zambo Anguissa del Napoli e Joshua Kimmich del Bayern Monaco.

Frattesi: ci sono Napoli e Roma

Il Napoli sembra concentrato sul rafforzamento del proprio centrocampo, e uno dei nomi più caldi per il futuro è quello di Davide Frattesi. Il calciatore dell’Inter avrebbe fatto intendere di voler cambiare aria per giocare con più costanza. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe investire per un profilo in linea con le idee tattiche di Antonio Conte.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma.

Due profili per rimpiazzare Asllani

Asllani potrebbe lasciare l’Inter. L’albanese non ha dimostrato di essere pronto quando é stato chiamato in causa per sostituire Hakan Chalanoglu. I nerazzurri potrebbero dunque studiare profili per il centrocampo. In particolare, i riflettori sono puntati su due nomi di spicco: Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, e Joshua Kimmich, talento del Bayern Monaco, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. Il tedesco garantirebbe qualità ed esperienza ma percepisce al momento un ingaggio troppo elevato per i budget nerazzurri ( circa 10 milioni di euro).

Centrocampisti dinamici e polivalenti

Anguissa è un centrocampista dal fisico imponente, che può dominare la zona centrale del campo grazie alla sua struttura fisica robusta e alla capacità di duellare in situazioni di contatto.

Anguissa è un giocatore polivalente, che può essere impiegato in diversi ruoli a centrocampo. Può giocare come mediano in un 4-3-3, come interno in un centrocampo a due o addirittura come mezz'ala. La sua capacità di adattarsi a più posizioni lo rende un elemento utile per l'Inter, che potrebbe utilizzarlo in vari schemi tattici.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Kimmich è la sua intelligenza tattica. È un giocatore che sa leggere ogni situazione con una lucidità straordinaria, anticipando le mosse avversarie e prendendo decisioni rapide e efficaci. La sua visione di gioco è eccezionale, con passaggi filtranti e cross che aprono le difese avversarie.

È in grado di orchestrare il gioco della squadra, gestendo il ritmo della partita e creando occasioni da gol con la sua precisione nei passaggi. Frattesi potrebbe essere inserito come mezzala da Conte che lo sfrutterebbe per le ottime abilità in fase di interdizione ma soprattutto negli inserimenti. Il tempismo in zona gol è stato messo in evidenza da Frattesi soprattutto nelle gare con l’Italia.