Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus potrebbe presentarsi contro l'Udinese con un modulo diverso: Massimiliano Allegri starebbe pensando di affidarsi a un doppio trequartista, con Carlos Alcaraz e Kenan Yildiz che si posizionerebbero alle spalle di Dusan Vlahovic.

Allegri pensa al cambio di modulo: doppio trequarti e un mediano in meno contro l'Udinese

L'arrivo di Carlos Alcaraz alla Juventus starebbe spingendo il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a pensare ad un cambio tattico piuttosto rilevante sul fronte offensivo.

L'allenatore toscano, da indiscrezioni vicino alla Continassa, nella partita di campionato contro l'Udinese potrebbe dunque non presentarsi con il consueto 3-5-2- ma dare spazio ad un doppio trequartista e schierare un più offensivo 3-4-2-1. In difesa sostanzialmente non cambierebbe niente, in quanto Allegri si affiderebbe ai soliti tre centrali e ai braccetti che in fase di contenimento compongono una retroguardia da cinque uomini ma in fase di attacco si tramutano in vere e proprie ali.

A centrocampo invece si vedrebbero le prime modifiche concrete, con una mediana non più composta da tre calciatori ma da una coppia che presumibilmente dovrebbe essere formata dal play, Manuel Locatelli e da un giocatore capace di interdire e riproporsi in avanti, nel caso specifico Adrien Rabiot.

In attacco poi, arriverebbe la modifica più concreta: al posto dei due centravanti che si sono sempre visti quest'anno, Allegri darebbe spazio alla coppa di trequartisti Carlos Alcaraz e Kenan Yildiz, schierati alle spalle dell'unica punta Dusan Vlahovic. Cosi facendo, la squadra avrebbe certamente più peso offensivo, in quanto il toscano toglierebbe un uomo dalla mediana per aggiungerlo in attacco e si potrebbero sfruttare all'unisono, le caratteristiche tecniche di due giovani come Alcaraz e Yildiz senza sacrificare un pezzo fondamentale quale Vlahovic.

Proprio il serbo, potrebbe particolarmente giovare di questa modifica, in quanto gli arriverebbero quasi certamente più palloni da giocare.

L'eventuale cambio modulo taglierebbe fuori due calciatori come Mckennie e Chiesa

L'eventuale cambio tattico di Allegri aumenterebbe il peso offensivo della Juventus a discapito di un paio di calciatori che con l'attuale modulo trovano spazio da titolari, vale a dire Weston McKennie e Federico Chiesa.

L'americano potrebbe pur sempre giocarsi un posto da titolare con Adrien Rabiot mentre più difficile sarebbe trovare un'allocazione tecnica per il toscano. Le caratteristiche di Chiesa infatti non si sposerebbero con il ruolo del trequartista e di conseguenza il classe '97 rischierebbe di esser tagliato fuori dalle rotazioni di Allegri.