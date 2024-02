"Tridente? Ci vuole equilibrio": questo uno dei passaggi dell'intervista di Fabrizio Ravanelli, ex centravanti tra le altre proprio della Juventus, che a La Juve in gol su RBN ha parlato della compagine bianconera e di quelli che sono i cambiamenti tattici che potrebbe apportare nelle prossime partite Massimiliano Allegri.

La Juventus di Lippi descritta da Ravanelli: 'Era una squadra diversa'

"Credo che oggi alla Juve manchino diverse cose per riuscire ad avvicinare quella squadra - ha dichiarato l'ex attaccante bianconero - senza togliere nulla a nessuno dei componenti della rosa attuale.

Quella era una Juve straordinaria che aveva tanta qualità e tanta intensità".

Come affrontava le varie partite quella Juventus?: "Nei secondi tempi distruggevamo gli avversari, eravamo una squadra davvero inarrestabile. Quella squadra per me è inarrivabile. Stravolgemmo il calcio giocando con tre attaccanti, non cambiavamo la tattica in base agli avversari. Se mi avessero detto di giocare terzino lo avrei fatto per il bene della squadra".

Passando alla compagine bianconera di oggi, Ravanelli ha poi offerto il proprio contributo sulla possibilità che Massimiliano Allegri vari un cambi modulo: "Dalla parte di Allegri ci sono i numeri che parlano è normale che per competere in Champions o magari nel Mondiale per club servirà una rosa ampia.

Tridente? Ci vuole equilibrio, se pensiamo a una Juventus con tre attaccanti con Chiesa e Yildiz come esterni secondo me andiamo fuoristrada. Dal mio modesto punto di vista potremmo giocare come faceva il Milan di Ancelotti, con Vlahovic prima punta e Chiesa e Yildiz trequartisti, a patto che il centrocampo sia al massimo della forma, altrimenti si fa fatica".

Juventus vs Frosinone, cambiamenti tattici o conferma del 3-5-2?

Domani la Juventus scenderà in campo contro il Frosinone alle 12:30 in un match che si preannuncia molto delicato: i bianconeri vengono da due punti in quattro partite e quella di tornare alla vittoria è molto più che una necessità. Durante tutta la settimana, Massimiliano Allegri ha varato delle modifiche tattiche, la più autorevole delle quali è stato un 4-3-3 con Chiesa, Vlahovic e Cambiaso provati nel tridente, Rabiot, Locatelli e McKennie in mezzo e Kostic e Weah impiegati come terzini, rispettivamente sinistro e destro.

In mezzo uno tra Gatti e Rugani con a fianco Bremer al rientro dalla squalifica contro l'Hellas Verona.

Nonostante le prove della settimana, Allegri potrebbe tuttavia ripartire dal 3-5-2 per poi passare al tridente con l'equilibratore (Cambiaso) solo a partita in corso e solo in base all'andamento della gara.