La Juventus è uscita sconfitta dal match contro l'Inter per 1 a 0. Un risultato che ha evidenziato la differenza tecnica fra le due squadre anche se molti fra addetti ai lavori e tifosi bianconeri hanno sottolineato come con un atteggiamento diverso la Juventus avrebbe potuto giocarsela contro l'Inter. Fra i giornalisti che hanno sottolineato come l'idea di gioco della Juventus non fosse quella giusta per poter cercare di creare problemi all'Inter è stato Paolo Rossi. Il giornalista sportivo sul suo profilo X ha riconosciuto i meriti di Massimiliano Allegri nel riportare la Juventus a lottare per lo scudetto ma allo stesso tempo ha riconosciuto un gioco che, a sua detta, non è adatto a competere contro una squadra forte come l'Inter.

Il giornalista sportivo Rossi ha parlato della distanza anche nel gioco fra Inter e Juventus

"La differenza tra le due squadre si è vista, al di là dell'episodio del gol. Son convinto che quest'anno Allegri abbia fatto un enorme lavoro per poter vivere un match-scudetto, ma che questo gioco non porti a superare il gap che c'è e forse è incolmabile a oggi". Queste le dichiarazioni di Paolo Rossi sul suo account ufficiale di X. Il giornalista ha sottolineato quindi l'atteggiamento e in generale il gioco della Juventus, che a sua detta non è tale da poter diminuire la distanza dal punto di vista tecnico rispetto all'Inter. Parole che sono state commentate da diversi utenti, alcuni a favore del giornalista, altri contrari.

Il commento degli utenti al post di Paolo Rossi

"Invece con un altro gioco prendiamo 6 goal nei primi 30’ e spegniamo la tv al 45°! Suddai, il tocco di palla e i fondamentali dei giocatori in campo li vediamo o seguiamo le partite alla radio???". Questo il post di un utente, evidentemente non a supporto dell'idea del giornalista sportivo Paolo Rossi.

Un altro follower ha scritto: "Certo che cambiare gioco é possibile...... Ma per farlo hai bisogno degli interpreti giusti.... altrimenti fai di necessità virtù. Quanti dell attuale rosa avrebbe giocato nelle Juventus dei 9 scudetti consecutivi?". Un altro utente ha scritto: "La differenza è a centrocampo e il gioco inesistente.

A parità di valori e squadra più forte non ha gioco . Yildiz chiesa e vlahovic possono giocare benissimo insieme".

La scelta di sostituire Yildiz con Chiesa senza affidarsi al tridente con Vlahovic

A proposito di tridente, Allegri ha deciso di sostituire Yildiz con Chiesa e non affidarsi al tridente tanto atteso dai tifosi bianconeri. Evidentemente l'italiano rientrato dall'infortunio non dava garanzie dal punto di vista atletico, soprattutto nel garantire la fase difensiva. Da qui la scelta del tecnico di mantenere la stessa idea di gioco, il 3-5-2 senza rischiare un gioco più offensivo. D'altronde l'Inter aveva dimostrato in contropiede di segnare il secondo o il terzo gol.