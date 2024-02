Nella sconfitta pesante contro l'Inter bisogna sottolineare alcuni episodi importanti passati in secondo piano a causa del risultato deludente per la Juventus. Uno su tutti l'esordio del nuovo acquisto del calciomercato invernale Carlos Alcaraz. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha schierato sul finire del match e il centrocampista ha dato subito dimostrazione di personalità, andando incontro il pallone e facendo dei movimenti interessanti anche negli inserimenti. D'altronde l'arrivo dell'argentino è giustificato anche per dare un profilo diverso al centrocampo bianconero in quanto Alcaraz nella sua esperienza professionale al Racing e poi al Southampton ha dimostrato non solo di saper giocare davanti alla difesa e di fare la mezzala, ma anche di poter dare un contributo importante in una posizione avanzata, sulla trequarti ma anche da riferimento avanzato.

Una duttilità che potrebbe ritornare utile a Massimiliano Allegri, che ha sempre apprezzato giocatori che sanno fare più cose, basti pensare a McKennie e Cambiaso, che spesso si scambiano il ruolo fra mezzala e centrocampista di fascia destra.

Il giocatore Alcaraz potrebbe raccogliere minutaggio contro l'Udinese

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è pronto a dare più minutaggio a Carlos Alcaraz contro l'Udinese. L'argentino ha giocato pochi minuti contro l'Inter, probabile però venga anticipato il suo impiego contro i friulani per dargli la possibilità non solo di ambientarsi con la squadra bianconera, ma anche per valutare il suo apporto in termini di gioco e di qualità tecniche. Potrebbe fare la mezzala ma non è escluso che Allegri lo schieri come trequartista in un 3-4-2-1 magari insieme a Yildiz o a Chiesa a supporto di Vlahovic.

Andando a valutare la sua breve carriera professionale iniziata nel Racing e continuata nel Southampton, ha giocato da punta centrale, da centrocampista ma anche da ala destra e centrocampista di fascia. Con il Racing in 83 match disputati ha segnato 12 gol fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. Con il Souhtampton invece ha giocato 47 match segnango 8 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

La carriera professionale di Carlos Alcaraz

Il centrocampista Carlos Alcaraz è cresciuto nel Racing, partendo dal settore giovanile, passando dall'under 20 alla seconda squadra argentina nel 2018, all'età di 16 anni. Da gennaio 2020 ha iniziato a giocare con la prima squadra, fino al trasferimento al Southampton nel calciomercato invernale del 2023 per circa 14 milioni di euro.

Sempre nel mercato di gennaio, questa volta in quello appena chiuso, è arrivato l'approdo a Torino in prestito oneroso per circa 4 milioni di euro più un diritto di riscatto di circa 49 milioni di euro a favore della società bianconera.