Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando come il ciclo del tecnico toscano nel club bianconero potrebbe terminare a fine stagione. Tali parole hanno scatenato decine di repliche sui social di altrettanti tifosi bianconeri.

Balzarini: 'Allegri nel club bianconero ha chiuso il suo compito e chiuso un ciclo'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un messaggio poi pubblicato sui propri canali social dedicato alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: "La situazione in cui versa la squadra oggi e della quale Allegri è sicuramente responsabile credo che possa esser messa sul piatto della bilancia a fine della stagione, evidentemente qua si chiuso qualche cosa.

Si sentirà di fare un sacrificio magari dovendo pagare un anno in più, a un allenatore che ha dato l'idea in queste ultime settimane di aver chiuso un ciclo? Io non ce l'ho con lui e non chiederò alla società di cacciarlo perché io rispetto il lavoro di tutti, però mi permetto in questo momento di dire che probabilmente ha chiuso il suo compito. Perché se non è riuscito a far fare questo salto alla Juve in queste ultime settimane allora significa che non riesce più".

Balzarini ha poi concluso il proprio messaggio, spiegando i motivi per i quali Allegri rischierebbe l'addio: "La Juventus ha un problema di mentalità, in questo momento, ha un problema di gioco molto evidente. ha un problema di costruzione, di serenità, di sicurezze e certezze che evidentemente ha perso per strada e che evidentemente chi comanda dalla panchina non è più stato in grado di infondere nel gruppo giocatori".

I commenti degli utenti social alle parole di Balzarini: 'Il problema della Juve? i giocatori in rosa e il non poter far mercato'

Le parole di Balzarini hanno generato decine di commenti degli utenti juventini sui social: "Surreale come dopo quattro gare in calo di una squadra che, fino a un mese fa, aveva "over performato" sia scattata questa isteria.

Una squadra con organico da quarto o quinto posto. Si, alla Juve c'è un problema: i giocatori e la poca possibilità (finora) di intervenire sul mercato", scrive un tifoso.

Mentre un altro aggiunge: "Se anche Balzarini abbandona la nave siamo agli sgoccioli. Rimangono solo gli anti-juventini. Ancora una quindicina di partite e saremo liberi".

Un altro ancora punge Balzarini scrivendogli: ""Rispetto il lavoro di tutti". Sempre lui, quello che abbandonava lo stadio e criticava il lavoro di Sarri ogni mattina, pranzo e cena".