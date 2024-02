La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando nuovi possibili rinforzi per la prossima stagione ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Albert Gudmundsson, che potrebbe arrivare come alternativa a centrocampo e per la fase offensiva nerazzurra; il calciatore potrebbe entrare in rosa in caso di addio di Marko Arnautovic, che sembrerebbe probabile a fine campionato. Il giocatore del Genoa piacerebbe molto anche alla Juventus, che potrebbe entrare in corsa nella prossima estate.

L'idea dell'Inter: fuori Arnautovic dentro Gudmundsson

L'Inter sembra pronta a dare un taglio netto con il passato per quanto riguarda Marko Arnautovic, focalizzando la sua attenzione su un nuovo talento che possa ricoprire il ruolo di vice di Lautaro Martinez, completando così il reparto avanzato.

Arnautovic, che ha fatto il suo ingresso nell'Inter la scorsa estate con grandi aspettative, sembra non andare verso una possibile riconferma, spingendo il club a considerare seriamente la sua cessione per fare spazio a nuovi acquisti. Il futuro del giocatore potrebbe essere lontano da Milano, aprendo così le porte ad un nuovo ingresso per i nerazzurri.

In caso di separazione con il giocatore austriaco, i nerazzurri sembrerebbero voler puntare su Gudmundsson del Genoa come possibile innesto per la fase offensiva, essendo un giocatore che agisce nel doppio ruolo di centrocampista e seconda punta o trequartista, come hanno dimostrato le sue ottime prestazioni con il Grifone, trascinato ad una salvezza anticipata grazie alla coppia gol formata con Retegui.

Sul giocatore però ci sarebbe anche la Juventus, alla quale piacerebbe il centrocampista come possibile supporto per l'attacco, fattore molto spesso deficitario in questa stagione e che nel corso del prossimo mercato il direttore sportivo Giuntoli mirerà a rinforzare come principale obiettivo.

La posizione di Gudmundsson con Simone Inzaghi

L'allenatore nerazzurro predilige un modulo a 5 centrocampisti e due punte e dunque Gudmundsson potrebbe ricoprire il doppio ruolo di appoggio alla punta e di mezzala propositiva, con compiti più offensivi rispetto al contenimento, che sarebbe affidato all'altra mezzala.

La spiccata fantasia del giocatore potrebbe portare Inzaghi a schierarlo al fianco di Lautaro Martinez come ricambio per Thuram o come trequartista in appoggio nei momenti in cui dovesse rendersi necessario un tentativo di rimonta o di recupero del passivo; l'estate si prospetta dunque come un periodo cruciale per l'Inter, che mira a rafforzare la squadra in vista delle sfide nazionali e internazionali della prossima stagione.