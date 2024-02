Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato a TV Play della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando come il toscano stia facendo un lavoro eccellente alla guida della formazione bianconera. Anche Sandro Sabatini, sul proprio profilo Tiktok, ha elogiato i numeri di un tecnico finito ultimamente sotto il fuoco della critica.

Juve, Balzarini elogia Allegri: 'Sta facendo un lavoro straordinario oltre che riportare la squadra in Champions League'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di TV Play e parlando di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus, ha detto: "Allegri sta facendo un lavoro straordinario e tra l’altro è quello che gli è stato richiesto, cioè far tornare la Juve in Champions.

È bravissimo a gestire le pressioni. Vlahovic è molto giovane e ha margini importanti: tra i due forse salverei Allegri per dare continuità al progetto. Però Vlahovic delle ultime uscite me lo porterei dietro". Balzarini si è poi focalizzato sulla partita persa dalla Juventus contro l'Inter, sottolineando come gli uomini di Simone Inzaghi si siano confermati la squadra più forte del campionato. La sconfitta di San Siro secondo il giornalista, ridimensionerebbe in parte le ambizioni da scudetto della Vecchia Signora che ora potrebbe doversi rimettere in discussione sotto diversi aspetti. Balzarini ha poi esentato da eccessive responsabilità Federico Gatti, autore dell'autogol che ha deciso la partita di San Siro, evidenziando come il difensore abbia sbagliato unicamente il posizionamento sulla marcatura di Thuram.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento parlando di Vlahovic: stando alle parole di Balzarini dunque, il serbo ha brillato poco contro l'Inter per uno stato di nervosismo eccessivo, che non gli ha permesso di essere lucido in campo e gli ha fatto sbagliare anche cose elementari come lo stop sul passaggio dettato da McKennie in una delle poche ripartenze della Juventus.

Sabatini è con Allegri: 'Parliamo di un allenatore con numeri migliori di mostri sacri come Capello, Lippi e Sacchi'

Anche il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini, in un video postato sul proprio profilo Tiktok, ha parlato di Allegri, difendendolo dalle tante critiche ricevute dal toscano: "Mi sembra allucinante dire che per colpa di Allegri Milik è stato espulso con l'Empoli.

Io rispondo agli attacchi ad un allenatore che ha vinto 6 scudetti, coppe, supercoppe, due finali di Champions League, l'altro giorno faceva 1000 punti in Serie A. Vai a vedere tutti i libri e le statistiche vedi che ha fatto 300 vittorie con i bianconeri e 400 in Serie A. Allegri ha la migliore percentuale di vittorie in proporzione ai pareggi e alle sconfitte rispetto a nomi come Capello, Lippi, Sacchi. Quindi attaccarlo si può perché il diritto di critica è sacro, ma qui gli si è mancato di rispetto".