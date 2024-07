Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della Juventus, sottolineando che a suo avviso il club bianconero sia ancora troppo indietro per lanciare la sfida scudetto all'Inter di Simone Inzaghi. Un pensiero molto simile a quello di Cristiano Zanetti, ex centrocampista che alla Gazzetta dello Sport ha promosso la formazione nerazzurra come quella da battere.

Padovan: 'Vedo i bianconeri molto lontani dall'Inter per la lotta allo scudetto'

"La Juventus? Per lo scudetto la vedo lontana, l'Inter ha molto di più", questo è quanto affermato da Giancarlo Padovan nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport.

Il giornalista ha poi proseguito nel suo incipit sottolineando: "Motta è giovane, bravo ma per diventare bravissimo bisogna vincere o fare bene in una grande. Non credo che sprecherà questa opportunità ma non bisogna mettergli un obiettivo. L'obiettivo sia in 2-3 anni, in questo primo anno deve far giocare bene la Juve, farla arrivare tra le prime quattro e vincere qualcosa".

Padovan restando in tema Juventus e confrontando la sessione di Calciomercato della scorsa annata con quella attuale ha sottolineato come il direttore sportivo Cristiano Giuntoli al suo esordio in bianconero abbia fallito sotto diversi aspetti, portando calciatori non pronti o poco utili alla causa dell'ex Allegri come Djalò o Alcaraz.

A oggi, stando alle parole di Padovan, Giuntoli invece avrebbe garantito alla Juventus elementi funzionali e non è andato dietro ai "capricci" di Adrien Rabiot, che recentemente si è svincolato.

Il giornalista infine ha dedicato un pensiero al nuovo tecnico del Milan Paulo Fonseca: "Il portoghese a Roma non ha convinto né per risultati né sul piano del gioco, in Francia idem.

Non è un allenatore che andava per la maggiore ma ha dei principi di gioco molto precisi e abbastanza simili a quelli di Pioli. Ama giocare e penso che possa cambiare. Penso sia l’ultimo treno per Fonseca a grandissimi livelli. Fonseca ha una grandissima occasione per dimostrare chi è".

Cristiano Zanetti non ha dubbi: 'L'Inter sarà ancora una volta la squadra da battere in Italia'

Della lotta scudetto e della favorita per vincerlo a parlato alla Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista Cristiano Zanetti: "L'Inter sarà ancora una volta la squadra da battere. Almeno in Italia. L'arrivo di Zielinski poi aumenta il livello generale del reparto di mezzo e permette all'Inter di avere il centrocampo più forte d'Italia nonché, secondo me, anche uno dei migliori tre d'Europa. Di fatto, Inzaghi può contare su almeno cinque titolari in quella zona di campo, tutti di altissima qualità".