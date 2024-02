Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Marco Conterio su Tmw, la Juventus potrebbe offrire all'Atalanta il profilo di Matias Soulé come parziale contropartita tecnica per arrivare a Teun Koopmeiners. Stando invece a quanto scritto su Tuttojuve.com da Massimo Pavan, il club bianconero avrebbe già stanziato la cifra e i modi di pagamento per riscattare Carlos Alcaraz.

Calciomercato Juventus, Conterio: 'Soulé piace all'Atalanta e potrebbe essere la chiave per arrivare a Koopmeiners'

"Soulè piace anche all'Atalanta e a Gian Piero Gasperini, quello di Teun Koopmeiners è un nome che la Juve vorrebbe prendere (a prescindere dal tecnico) per l'estate e l'argentino (come contropartita o grazie ai cash della cessione) potrebbe essere la chiave di volta per arrivarci" questa è l'indiscrezione con cui ha esordito nel suo editoriale scritto su Tmw Marco Conterio.

Il giornalista sportivo della Rai, restando in tema mercato Juventus, ha poi aggiunto come la volontà del ds bianconero Cristiano Giuntoli sarebbe quella di cedere Soulé anche per lasciare spazio a Felipe Anderson, esterno brasiliano che andrà in scadenza di contratto con la Lazio in estate e che il club piemontese starebbe trattando ormai da settimane. Secondo Conterio inoltre il futuro di Federico Chiesa potrebbe decidersi in base al tecnico che siederà sulla panchina della Juventus e se questo fosse Allegri, il classe '97 andrebbe via. Il giornalista ha infine concluso il suo editoriale scrivendo su Dusan Vlahovic: stando alle parole di Conterio, l'attaccante serbo dovrebbe accettare di spalmarsi l'ingaggio, che nella prossima stagione diventerebbe troppo pesante per le casse del club bianconero, o accettare di finire nella lista dei vendibili.

Juventus, Pavan: 'Per Alcaraz sanno già quanto spendere, credo 30 milioni e li pagheranno in due rate da 15 o tre da 10'

Anche il giornalista sportivo Massimo Pavan ha scritto sul portale Tuttojuve.com del mercato della Juventus, soffermandosi sulle modalità di pagamento che il club bianconero potrebbe attuare per riscattare Carlos Alcaraz dal Southampton: "Per Alcaraz la Juve sa già quanto vuole spendere, credo 30 milioni e li pagheranno in due rate da 15 o tre da 10, ma solo se l'argentino farà molto bene.

Impossibile che spendano 50 milioni. Da non escludere una contropartita se gli inglesi salgono in Premier, ma solo in quel caso la valutazione sarebbe più alta, per esempio Iling Junior valutato 25 milioni o Soulè 45". Proprio Alcaraz si è presentato qualche giorno fa in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi della Juventus e voci di corridoio vorrebbero un suo possibile esordio dal primo minuto nella prossima partita di campionato con l'Udinese.