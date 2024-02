La dirigenza della Juventus starebbe facendo in queste settimane delle valutazioni sul futuro di Dean Huijsen, girato recentemente in prestito alla Roma su richiesta esplicita dell'ormai ex tecnico giallorosso Josè Mourinho. La società bianconera starebbe provando a valutare se - al termine della stagione - sussistono le condizioni per confermare in pianta stabile il giocatore in rosa o se aspettare qualche importante offerta dall'estero per cederlo a titolo definitivo, con il suo valore di mercato che ad oggi non sarebbe inferiore ai 30 milioni di euro.

Ma non sarebbe da escludere neanche un eventuale prolungamento del prestito alla Roma.

La Juventus ragiona sul futuro di Dean Huijsen

Il destino calcistico di Dean Huijsen, giovane promessa olandese classe 2005 di proprietà della Juventus e attualmente in prestito alla Roma, sarà al centro di varie valutazioni da parte dei bianconeri in vista del mercato estivo, in particolare dopo il recente gol segnato con la maglia giallorossa (nel 4-0 al Cagliari), che potrebbe farne crescere la valutazione di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia sono solo alcuni dei club interessati a Huijsen per la prossima stagione. Tuttavia, la Juventus non avrebbe intenzione di cedere troppo facilmente uno dei suoi giovani talenti e sarebbe riluttante ad accettare offerte inferiori ai 30 milioni di euro per il suo giovane prospetto.

Il programma della Juventus, sotto la guida del plenipotenziario del mercato Cristiano Giuntoli, prevederebbe il ritorno di Huijsen alla Continassa al termine del suo prestito alla Roma. Con l'avvicinarsi delle scadenze contrattuali di giocatori come Alex Sandro e Daniele Rugani, previste per fine giugno, la Vecchia Signora guarda infatti a Huijsen come una potenziale risorsa chiave per il futuro della prima squadra.

La Roma vorrebbe provare a trattenere il giocatore in prestito

Intanto la Roma starebbe valutando diverse strategie per estendere il prestito del giocatore della Juventus. Un'ipotesi prevederebbe la possibilità per i giallorossi di inserire delle contropartite tecniche o di proporre ulteriormente un prestito oneroso.

Nel frattempo il cartellino del difensore potrebbe anche aumentare di valore entro il termine della stagione proprio grazie alle sue prestazioni in maglia giallorossa.

Il punto sulla stagione fin qui disputata da Huijsen

In questa stagione 2023-2024 il difensore olandese Huijsen, che compirà 19 anni nel mese di aprile, aveva inizialmente giocato nella Juventus Next Gen in Serie C scendendo in campo 11 volte nella prima parte del campionato. Ha poi esordito in Serie A con la prima squadra bianconera di mister Allegri.

A gennaio è poi stato ceduto in prestito secco alla Roma, da allora è sceso in campo per 5 volte in campionato (segnando un gol al Cagliari) e una in Coppa Italia.