Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe iniziare la sessione di calciomercato estiva con un budget di circa 60 milioni di euro. A questi andrebbero aggiunti gli introiti dell'eventuale qualificazione per la prossima Champions League nonchè quelli provenienti dalla cessione di alcuni elementi.

Juve, Giuntoli dovrebbe iniziare il mercato estivo con un budget da 60 milioni di euro

La Juventus dovrebbe partire nel prossimo mercato estivo da un budget già previsto di 60 milioni di euro: questa è l'indiscrezione trapelata dalla Continassa nelle scorse ore e che testimonierebbe la volontà della società bianconera di effettuare investimenti importanti già dal mese di giugno.

Alla cifra succitata inoltre, si dovrebbero aggiungere due elementi che potrebbero aumentare il tesoretto messo a disposizione del ds Giuntoli, quello relativo alla presumibile qualificazione per la nuova Champions League e quello attinente al comparto cessioni. Per quanto concerne le entrate Champions, ad oggi si stimerebbe un incasso da parte delle quattro partecipanti che dovrebbe sfiorare la somma di 90 milioni di euro. Per le cessioni invece, molto dipenderà dalla volontà del club bianconero di puntare o meno su determinati giocatori: il primo a rischiare il posto sarebbe Matias Soulé, che in prestito al Frosinone si sta valorizzando domenica dopo domenica. La Juventus valuterà il da farsi con l'argentino al termine della stagione in corso, senza però voler escludere la possibilità di trattenerlo in bianconero per dare continuità al progetto giovani.

Chi invece non avrebbe possibilità di restare a Torino sarebbe Arthur: il centrocampista brasiliano, grazie alla sua annata con la Fiorentina, si sta rilanciando e la Juventus potrebbe ottenere con la sua vendita circa 20 milioni di euro. Infine merita un capitolo a parte l'eventuale cessione di un big in difesa: in questi giorni si parlerebbe di un interesse dall'estero per Gleison Bremer, stopper brasiliano che la società piemontese valuterebbe non meno di 80 milioni di euro.

Juventus, un tesoretto da spendere per rinforzare la squadra: un colpo a centrocampo sarà il primo obiettivo

Con i soldi messi a disposizione a Giuntoli, la Juventus potrebbe impostare l'inizio della prossima sessione estiva di Calciomercato puntando su un centrocampista di livello assoluto ed il nome che riscuoterebbe maggior successo alla Continassa resterebbe sempre quello di Teun Koopmeiners.

Il mediano olandese dell'Atalanta sta confermando anche in questa stagione i numeri importanti fatti vedere l'anno scorso e che gli sono valsi una valutazione da circa 50 milioni di euro. Una cifra, che considerando le entrate succitate, la Juve potrebbe potenzialmente permettersi.