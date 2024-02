Settimana molto complicata in casa Lazio dove, dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la squadra di Maurizio Sarri si è trovata in mezzo ad una tempesta di critiche derivate dalle brutte prestazioni dell’ultimo periodo. Sabato 10 febbraio alle ore 18:30 i biancocelesti torneranno in campo all’Unipol Domus di Cagliari in una sfida che diventa decisiva per il futuro della squadra e valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Le sensazioni dell’ambiente

Dopo un calciomercato [VIDEO]chiuso con zero acquisti il presidente Claudio Lotito è tornato anche lui nell’occhio del ciclone.

Infatti, i tifosi della Lazio hanno esposto un’eloquente striscione nei suoi confronti. Contestazione anche per Maurizio Sarri che, secondo diversi tifosi, non avrebbe la capacità di affrontare questa difficile situazione.

Inoltre, diversi giornali hanno riportato un possibile esonero dell’allenatore prontamente smentito da Lotito con queste parole: “Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze. Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno".

Nonostante le difficoltà, i tifosi biancocelesti riempiranno il settore ospiti dell’Unipol Domus di Cagliari per la gara di Serie A e sono molto vicini al tutto esaurito anche per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro il Bayern Monaco.

Verso Cagliari-Lazio

Intanto sul piano tattico Maurizio Sarri è pronto a un cambiamento drastico. La formazione scesa in campo contro l’Atalanta ha deluso su tutti i fronti e l’allenatore toscano starebbe valutando l’opportunità di cambiare più di metà degli interpreti.

Oltre all’inevitabile assenza di Rovella per squalifica, Sarri è pronto a rivoluzionare il centrocampo con l’ingresso dal primo minuto di Matias Vecino al posto di un Luis Alberto ancora indietro di condizione.

In difesa, davanti a Provedel, Casale e Hysaj alzano le loro quotazioni per un ritorno nella formazione titolare al fianco di Romagnoli e Marusic. In attacco diventa fondamentale un possibile rientro dall’infortunio di Mattia Zaccagni che andrebbe a formare il tridente con Ciro Immobile e Felipe Anderson.

Il futuro dei biancocelesti

La partita contro il Cagliari sarà un fondamentale crocevia per la stagione della Lazio che è chiamata a rispondere dopo le deludenti prestazioni contro Inter, Napoli e Atalanta. Il quarto posto dista solo cinque punti ma le ultime prestazioni degli uomini di Sarri sono molto preoccupanti e il ritmo che sta imponendo l’Atalanta su questo campionato potrebbe essere troppo elevato da mantenere.

Tolte le evidenti difficoltà, però, la Lazio ha il tempo per rimettersi in carreggiata ed è ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Champions League dove i tifosi si aspettano una chiara risposta da parte della squadra.