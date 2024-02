La dirigenza della Juventus avrebbe messo nel mirino un nuovo rinforzo per la prossima stagione: il centrocampista Jorginho, attualmente all'Arsenal; il futuro del giocatore dipenderà molto da quanto deciderà il club inglese sul suo contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno, anche se la società londinese ha la possibilità di attivare una clausola per un prolungamento annuale.

L'idea della Juventus: Jorginho a centrocampo a parametro zero

Recentemente il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha elogiato Jorginho, definendolo un esempio per tutti nel club e sottolineando la sua importanza nel migliorare la squadra oltre che per gli sforzi costanti che mette in campo, nonostante i problemi fisici persistenti.

Tuttavia la decisione sull'esercizio dell'opzione per il prolungamento del contratto di Jorginho non è ancora stata presa da parte dell'Arsenal. Questa incertezza avrebbe attirato l'attenzione della Juventus, che starebbe valutando attentamente l'evolversi della situazione. Cristiano Giuntoli, in particolare, è ben consapevole delle capacità di Jorginho, avendo lavorato con lui in passato al Napoli. Inoltre, il centrocampista italiano è stato spesso accostato società bianconera nel corso degli anni scorsi, anche quando militava al Chelsea, quindi non è da escludere un tentativo per lui qualora effettivamente si ritrovasse libero a parametro zero in estate.

Ipotesi tattiche: la posizione che avrebbe Jorginho nel modulo di Allegri

Il centrocampista potrebbe arrivare in bianconero per occupare quella posizione davanti alla difesa che attualmente è di Manuel Locatelli, che in tal caso potrebbe scendere nelle gerarchie di preferenza di Allegri oppure essere spostato come mezzala. Un eventuale arrivo Jorginho in bianconero potrebbe essere utile per velocizzare il gioco e inserire negli schemi alcune verticalizzazioni improvvise che talvolta sono mancate in questa stagione.

L'arrivo di Jorginho sarebbe particolarmente utile in casa bianconera in particolare se non dovesse prolungare il proprio contratto Adrien Rabiot, a sua volta in scadenza proprio al termine di questa stagione. Sempre a centrocampo i bianconeri a fine stagione dovranno inoltre valutare se riscattare l'argentino Carlos Alcaraz dal Southampton o meno, inoltre rimane un punto interrogativo su Paul Pogba, tuttora tesserato con la Juventus e in attesa di capire l'esito del processo dopo la positività al doping riscontrata a inizio stagione.